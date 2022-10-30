企業家捐經費 助高雄國中小組跨校聯盟提升英語學力

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）為協助高雄市小校提升英語學力往下扎根，企業家廖天宇捐經費，助高雄國中小共43所學校，以跨校大聯盟方式，提升偏遠與郊區學校、非山非市國中小學生學習資源，拉近城鄉差距。

高雄市教育局今天透過新聞稿表示，廖天宇平時作風低調，長期關懷偏鄉學校、盼拉近城鄉差距，同時秉持「取之於社會、用之於社會」理念與精神，這次主動贊助教育局所規劃3個國中小策略聯盟3年所需經費，共捐新台幣300萬元，盼拋磚引玉，邀更多企業人士共同嘉惠學子。

教育局表示，廖天宇等人所捐經費，將運用在「郊區學校學區國中小策略聯盟」、「海之鄉聯盟」、「美濃書香鑽石聯盟」3個國中小策略聯盟，以提升學生基礎學科能力，強化英文學習與應用，讓偏鄉、郊區等學校的孩子擁有學習資源，增加學生未來競爭力。

3個策略聯盟共計43所學校，整合社區特質與教材課程的連貫性，發揮聯盟學校跨域合作，由各國中成立英檢班，提供學區國中小學生系統規劃的課程，提升英語聽說讀寫的能力。

「郊區國中小聯盟」總召學校鳥松國中張振義校長說，學生利用平常使用的3C設備自主學習，科技化課程兼具趣味與效率；學校也舉辦英語育樂營與新生暑期銜接課程，讓學習的樂趣帶動學生主動學習，有效提升自信與能力。

「海之鄉聯盟」總召學校梓官國小林嘉文校長表示，期望能厚實英語字彙能力以及鼓勵學生參加全民英檢，建立學習目標，提升學生英語力。

「美濃鑽石書香聯盟」總召學校美濃國小邱彥瑄校長指出，透過普及化及拔尖2個策略，協助聯盟內國中小學生英語能力的提升。（編輯：黃世雅）1111030