2022更生美展開幕 鼓勵創作從監所延續社會

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「2022更生美展」1日在台中舉辦開幕活動，更生藝術家蘇朗（右2）會中將書法作品「甦欣向融」贈予法務部、台灣更生保護會總會及台中分會。右3為法務部長蔡清祥。（台灣更生保護會台中分會提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月1日

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（中央社記者蘇木春台中1日電）「2022更生美展」今起在台中大墩文化中心展出，更生藝術家蘇朗將書法作品「甦欣向融」贈予法務部、更保台中分會，盼透過鼓勵讓更生人藝術創作從監所內延續到社會。

蘇朗表示，年輕時曾因毒品進出4次監獄，後來在台中監獄參加技訓班從書法中獲得平靜，感謝法務部、更生保護會在他出監後有房屋租賃補助、就業輔導等各項協助，讓他順利有份溫飽工作，希望用書法勉勵更多更生人。

包括法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗，台高檢檢察長兼台灣更生保護會董事長張斗輝，以及台中市政府法制局長李善植等人都出席今天開幕。

蔡清祥致詞表示，更生保護工作有賴地方政府、地檢署及台灣更生保護會合作，才能持續深化及延續監所教化成果，更生美展呈現更生人以藝術陶冶心性，並以藝術創作走向就業及創業的輔導成果，也是更生人順利復歸社會最佳實證。

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張斗輝指出，更生美展呈現在地化特色，已成為全國性活動，25年來大約展出550名收容人及50名出監藝術家作品，展出作品超過2600件，給予更生藝術家很大鼓勵，讓更生人藝術創作從監所內延續到社會。

台灣更生保護會台中分會即日起至11月9日舉辦的這項美展，主題「時光旅程-逍遙鯤魚．無限太極」，包括雕塑、漆器、水墨、西畫、陶藝等，展出全國更生藝術家徵件入選作品28件、矯正機關技訓教化成果110件，並邀請更生藝術家黃銀呈展出書畫8件，共146件作品展出。（編輯：孫承武）1111101

台灣更生保護會台中分會等單位在台中大墩文化中心舉辦「2022更生美展」，1日舉行開幕活動，法務部長蔡清祥（前左）等人出席並參觀展品。（台灣更生保護會台中分會提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月1日