更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB太空人世界大賽3比2聽牌 靠菜鳥潘尼亞關鍵一轟超前取勝
首頁 / 地方

七股200民眾凱道抗議 籲立刻停止光電增設

2022/11/3 11:12（11/4 09:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
七股200名民眾參與搶救七股大地聯盟的行動，3日上午在凱達格蘭大道台北賓館旁舉行「光電都更七股滅魚滅村滅生態」遊行記者會，提出3大訴求，呼籲政府立即停止七股光電增設，並做總量管制。中央社記者楊淑閔攝 111年11月3日
七股200名民眾參與搶救七股大地聯盟的行動，3日上午在凱達格蘭大道台北賓館旁舉行「光電都更七股滅魚滅村滅生態」遊行記者會，提出3大訴求，呼籲政府立即停止七股光電增設，並做總量管制。中央社記者楊淑閔攝 111年11月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北3日電）七股200名民眾今天上午在凱道召開記者會，呼籲政府立即停止七股光電增設並做總量管制，且光電空間規劃在台61線以西禁止開發，以及成立中央及地方政府共組的爭議協調平台。

七股200名民眾參與搶救七股大地聯盟的行動，在凱達格蘭大道台北賓館旁召開「光電都更七股滅魚滅村滅生態」遊行記者會，提出三大訴求，包含一、要求行政院立即設置七股光電總量管制且不得再增設光電；二、提出光電空間規劃且台61以西禁止開發光電；三、成立中央及地方政府共組的爭議協商平台。

七股區里長聯誼會副會長黃仙立說，台南市政府經發局4月統計顯示，七股已有1148公頃土地完成光電備案，占全區1萬1014.92公頃約1/10土地面積，其中台61以東地區魚塭更超過4成面積興建光電；擔心未來包含各種光電設置，占比將達1/5，影響地景、原產業發展，年輕人也將不想再回來發展。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維也出席發言，他說，七股是黑面琵鷺的故鄉，經過30年的運動，當地黑琵數量從300隻增至目前的數千隻，迄今2022年全世界已超過6162隻，其中有3824隻在台灣，並以台南市2158隻最多，占全球數量的1/3，如今大量開發光電將衝擊養殖產業，而魚塭是黑琵覓食的重要來源，無疑衝擊黑琵保育。

七股監督光電青年聯盟成員沈軒宇說，這次保育七股生態的行動，已經獲得國際生態保育組織聲援，獲得國際關注，呼籲政府正視三大訴求，沒有協商取得共識之前，不要再增設光電。

接著，他帶著民眾呼喊口號，在數名人士陸續發言矢言抗拒擴大光電設置後，全體起身步行前往行政院遞送陳情。（編輯：管中維）1111103

搶救七股大地聯盟3日集結200多名七股居民北上大遊行，抗議七股地區的不當光電開發案影響生計，要求光電開發案需進行總量管制，陳情隊伍從凱道出發，一路遊行至行政院，眾人高呼口號，盼政府能聽到在地民眾的心聲。中央社記者王騰毅攝 111年11月3日
搶救七股大地聯盟3日集結200多名七股居民北上大遊行，抗議七股地區的不當光電開發案影響生計，要求光電開發案需進行總量管制，陳情隊伍從凱道出發，一路遊行至行政院，眾人高呼口號，盼政府能聽到在地民眾的心聲。中央社記者王騰毅攝 111年11月3日
搶救七股大地聯盟3日集結200多名七股居民北上大遊行，抗議七股地區的不當光電開發案影響生計，要求光電開發案需進行總量管制，陳情隊伍一路遊行至行政院，並以準備好的文蛤殼丟向布條表達不滿。中央社記者王騰毅攝 111年11月3日
搶救七股大地聯盟3日集結200多名七股居民北上大遊行，抗議七股地區的不當光電開發案影響生計，要求光電開發案需進行總量管制，陳情隊伍一路遊行至行政院，並以準備好的文蛤殼丟向布條表達不滿。中央社記者王騰毅攝 111年11月3日
沈軒宇
台61線以西未做環境檢核 漁電共生不開放申設 七股鄉親11/3北上陳情 抗議漁電共生與民爭地
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族