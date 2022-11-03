七股200民眾凱道抗議 籲立刻停止光電增設

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）七股200名民眾今天上午在凱道召開記者會，呼籲政府立即停止七股光電增設並做總量管制，且光電空間規劃在台61線以西禁止開發，以及成立中央及地方政府共組的爭議協調平台。

七股200名民眾參與搶救七股大地聯盟的行動，在凱達格蘭大道台北賓館旁召開「光電都更七股滅魚滅村滅生態」遊行記者會，提出三大訴求，包含一、要求行政院立即設置七股光電總量管制且不得再增設光電；二、提出光電空間規劃且台61以西禁止開發光電；三、成立中央及地方政府共組的爭議協商平台。

七股區里長聯誼會副會長黃仙立說，台南市政府經發局4月統計顯示，七股已有1148公頃土地完成光電備案，占全區1萬1014.92公頃約1/10土地面積，其中台61以東地區魚塭更超過4成面積興建光電；擔心未來包含各種光電設置，占比將達1/5，影響地景、原產業發展，年輕人也將不想再回來發展。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維也出席發言，他說，七股是黑面琵鷺的故鄉，經過30年的運動，當地黑琵數量從300隻增至目前的數千隻，迄今2022年全世界已超過6162隻，其中有3824隻在台灣，並以台南市2158隻最多，占全球數量的1/3，如今大量開發光電將衝擊養殖產業，而魚塭是黑琵覓食的重要來源，無疑衝擊黑琵保育。

七股監督光電青年聯盟成員沈軒宇說，這次保育七股生態的行動，已經獲得國際生態保育組織聲援，獲得國際關注，呼籲政府正視三大訴求，沒有協商取得共識之前，不要再增設光電。

接著，他帶著民眾呼喊口號，在數名人士陸續發言矢言抗拒擴大光電設置後，全體起身步行前往行政院遞送陳情。（編輯：管中維）1111103

搶救七股大地聯盟3日集結200多名七股居民北上大遊行，抗議七股地區的不當光電開發案影響生計，要求光電開發案需進行總量管制，陳情隊伍從凱道出發，一路遊行至行政院，眾人高呼口號，盼政府能聽到在地民眾的心聲。中央社記者王騰毅攝 111年11月3日