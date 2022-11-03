國際蘭馨會號召宣導反家暴 高鐵台南站引目光

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國際蘭馨交流協會3日在高鐵台南站廣場舉辦「愛要擁抱、拒絕家暴、蘭馨串聯、守護家園」活動，向來往旅客宣導「暴力零容忍」，吸引不少目光。中央社記者楊思瑞攝 111年11月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）國際蘭馨交流協會今天在高鐵台南站廣場舉辦「愛要擁抱、拒絕家暴、蘭馨串聯、守護家園」活動，號召近百名志工配合台南市警局婦幼隊人員，向來往旅客宣導，引來不少民眾目光。

包括台南市國際蘭馨交流協會會長童小芸、台南縣會長羅隨珍、台南縣會創會會長陳双喜與台南市菁英會創會會長邱素蘭等人帶領會員與志工參加，眾人除一起熱情高呼口號，並發放「113」文宣及贈品，吸引進出車站旅客目光。

前國際蘭馨交流協會中華民國總會總監曾澎英致詞表示，國際蘭馨交流協會世界總會成立於1921年，至今已101年，會員由商業與專業婦女組成，有權代表出席聯合國相關機構各項會議，台灣專區於1992年創立，目前在各縣市共有43個分會。

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曾澎英表示，協會秉持「以女人幫助女人與女孩」為創會宗旨，深入社區協助弱勢婦女與女孩，家庭暴力防治法至今已施行逾20年，因為113是反家暴的通報電話，協會例行於每年11月3日同步舉辦相關宣導活動。

曾澎英表示，近年家庭暴力、性侵等案件頻傳，年輕人往往在遇到這些案件時不知所措，今年選在年輕人較多且人來人往的高鐵台南站舉辦宣導活動，呼籲民眾面臨家庭暴力、性侵等事件時，要勇於拒絕並尋求適當協助，及早預防以避免悲劇發生。（編輯：卞金峰）1111103