七股光電開發案 經濟部：修正檢核機制納在地參與

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搶救七股大地聯盟協同300名鄉親3日在凱達格蘭大道前舉行記者會，要求立即停止光電增設後赴行政院陳情。行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝（前右）接下陳情書，允諾溝通。中央社記者楊淑閔攝 111年11月3日

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（中央社記者賴于榛、楊淑閔、實習記者陳美澐台北3日電）民團今天抗議七股光電開發過量，主張總量管制。經濟部表示，此案依環境社會檢核機制，分列先行區、關注減緩區等引導業者開發，已有回應相關訴求，但未來將修正機制，納入在地參與、溝通等。

七股200名民眾今天在凱道參與搶救七股大地聯盟的行動，要求行政院立即設置七股光電總量管制且不得再增設光電、提出光電空間規劃且台61以西禁止開發光電，以及成立中央及地方政府共組的爭議協商平台。

針對爭議協調平台，行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，行政院已經注意且掌握當地居民反映，行政院長蘇貞昌特別指示副院長沈榮津，協調經濟部、農委會了解七股民眾的訴求、主張，並協同成立在地工作站，接收當地訴求並反映問題，將事情圓滿解決。

經濟部次長曾文生今天出席政院會後記者會時回應指出，其實經濟部與農委會推動農電共生時，已設計環境社會檢核機制，目前在七股地區的開發案也依據機制，分別標定先行區與關注減緩區等引導光電商的開發。

他說，區域的劃設已經回應民眾的相關訴求，包含空間要有所規劃、排除高風險區。

至於總量管制部分，曾文生解釋，經過多次溝通，都無法依目前經驗來提出總量上限，因此最好的作法是逐漸發展，同時觀察對當地影響的情形。

曾文生表示，環境社會檢核機制也訂定漁民、光電業者地主的三方標準契約模式，要求開發進行的時候，要讓原有承租的養殖漁民有繼續承租權利等，這些都是一開始就有的規範。

他說，漁電共生目前通過規劃階段開始正在施工，但施工過程應該需要更仔細的管理，並注意施工工法是否影響周邊魚塭，甚至未來要有在地參與管道等，因此將擴大跟修正現有的環境社會檢核機制。

搶救七股大地聯盟協同300名鄉親稍早前往行政院陳情，重申反對增設光電並應總量管制、台61線以西禁止開發光電，及中央與地方政府共組爭議協商平台等。

行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝說，了解鄉親訴求，下午會在立法院開公聽會協調；蘇金勝之後也接下陳情書。（編輯：張均懋）1111103