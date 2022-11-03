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滿州鄉立加油站動工 全台第2座公共造產模式經營

2022/11/3 17:26
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東景色優美的台26線港仔至旭海段，周邊卻苦無加油站，居民與九鵬基地員工若要加油就須跑到25公里外市區，滿州鄉公所以公共造產在當地經營加油站，今天動工，民眾開心不已。

滿州鄉立港仔加油站斥資逾新台幣2400萬元，緊鄰省道台26線上，設有柴油、92無鉛汽油、95無鉛汽油，今天舉行動土典禮，估明年底可以完工，不僅為當地民眾帶來方便，同時期望帶動周邊活絡。中科院副院長羅意中也出席開工儀式。

滿州鄉長余增春會中指出，台26線港仔至旭海段，有最美濱海公路稱號，也是旅人眼中的美麗秘境公路，但附近長年卻苦無加油站，為解決當地居民及九鵬基地的用油需求，同時吸引遊客，公所向九鵬基地爭取睦鄰經費，循台東縣海端加油站模式，完工後將是全台第2座以公共造產方式經營的加油站。

港仔村長朱進男說，4年多前，彰化銀行在九鵬派出所前設ATM提款機時，村民已經開心不已，加油站完工啟用後，民眾應該會開心到放鞭炮慶祝。

滿州鄉潘姓民眾表示，若想加個油，從港仔村要經過25公里的蜿蜒山路，抵達滿州鄉的市區，才有加油站，居民真的都期待很久了，「設置加油站，真的不敢相信，也又驚又喜」。

公所指出，完工後客源包含港仔村至旭海村沿線400多戶居民、往來遊客汽機車和遊覽車、漁船及九鵬基地多名員工交通用油。（編輯：陳仁華）1111103

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