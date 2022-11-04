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112年全運會在台南 黃偉哲號召民眾當志工

2022/11/4 15:00（11/4 15:11 更新）
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112年全國運動會將在台南登場，台南市長黃偉哲（2排左8）4日授旗給12個志工組別共450人，並啟動招募1700名志工，號召民眾投入志工行列共同參與。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月4日
112年全國運動會將在台南登場，台南市長黃偉哲（2排左8）4日授旗給12個志工組別共450人，並啟動招募1700名志工，號召民眾投入志工行列共同參與。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月4日
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（中央社記者張榮祥台南4日電）112年全國運動會明年10月21日至26日在台南市登場，屆時將有1萬2000名選手參賽競技，台南市長黃偉哲今天宣布啟動招募1700名志工，號召民眾投入這場全國矚目的運動賽事。

黃偉哲今天在台南市民治市政中心召開「112年全國運動會志工授旗招募記者會」，同時授旗給112年全國運動會12個志工組別共450人，號召民眾共同參與，公私協力提供選手最完善的競賽體驗。

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黃偉哲指出，睽違16年，台南市再度承辦全國運動會，賽事期間需要熱血志工加入，機動應付各種突發狀況，市府廣邀市民、公司企業、大專院校青年及社區團體投入志工行列，共同努力。

台南市政府發布新聞稿指出，112年全國運動會將舉辦35種競賽項目，每個比賽場館及賽務環節都需要志工串聯。市府規劃12個志工組別，包括交通志工、警衛志工、環保志工、膳宿志工、醫護志工、服務志工、大專志工、場地志工、競賽志工、典禮志工、團本部志工及體育總會志工等，提供完善賽會服務。（編輯：張芷瑄）1111104

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