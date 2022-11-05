二水國際跑水節熱鬧登場 感念先民鑿水圳助農業

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（中央社記者蕭博陽彰化縣5日電）二水國際跑水節今天在八堡圳頭林先生廟祈福開幕，活動熱鬧進行2天，展現飲水思源精神，包含國寶級蒸汽火車頭現身、神轎跑水、藝人表演晚會、跑水馬拉松，吸引眾多人潮。

彰化縣政府今年與國家發展委員會、交通部觀光局、觀光局參山國家風景區管理處、水利署第四河川局、二水鄉公所等單位，共同辦理二水國際跑水節系列精彩活動，祈福開幕式上午在二水鄉林先生廟登場，彰化縣長王惠美出席致詞表示，今天、明天是年度跑水節，感謝中央到地方不分黨派共創地方繁榮，讓在地國際化。

王惠美說，今年二水跑水節非常有特色，一早就有DT668蒸汽火車「國王號」駛到二水站，接著是祭典活動、民眾進入八堡圳跑水祈福、神轎跑水等，近年跑水節獲中央支持，越來越多中央單位一起關心，加上縣府與公所努力，每年都有不同主題，吸引更多遊客。

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觀光局副局長周廷彰出席表示，二水跑水節入選觀光局觀光重點活動之一，透過中央與地方合作，一年比一年更有特色、更熱鬧，觀光局參山處將社頭、二水、田中列為百大小鎮，有鐵道、自行車道、步道、水道，包含鐵道旅遊或水圳活動等，都是推薦的觀光行程。

縣府文化局表示，二水國際跑水節是深具歷史故事、闡揚先民開鑿水圳發展彰化平原的節慶，精彩活動包含祭典、農村饗宴、鐵馬尋寶、國寶再現、音樂野餐等，明天更有全台唯一水、陸「戀戀二水，跑水馬拉松」，賽程含300公尺跑水道，是特殊的路跑體驗。（編輯：郭諭儒）1111105