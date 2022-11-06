草草築藝草飛颺活動 再現嘉縣三界埔農務文化

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嘉義縣三界埔永續發展協會6日舉辦「草草築藝草飛颺」活動，社區老少與嘉義大學師生齊聚在農田裡，人手1把鐮刀在稻田裡割，體驗早期農業活動。中央社記者蔡智明攝 111年11月6日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣三界埔永續發展協會今天舉辦「草草築藝草飛颺」活動，邀社區老少下田割稻、打穀、綁稻草人、吃「刈稻仔飯」，再現從前務農為生的歷史與文化，認識自己的根。

嘉義縣水上鄉三界埔社區今天一早非常熱鬧，全村老少與數十名嘉義大學的師生齊聚在農田裡，舉辦一年一度的「草草築藝草飛颺」活動。

協會安排活動從下田割稻開始，人手1把鐮刀在稻田裡割稻、腳踩打穀機打穀粒。

三界埔永續發展協會理事長陳重鏞告訴中央社記者，這台50年代的打穀機現在已經很少見，他們找了好久才找到。

割過稻子，協會安排與會者繼續體驗如何綁稻草人、紮稻草捆，並吃起「刈稻仔飯」，再合力以竹子及茅草打造茅草屋，參觀仙草田、製作仙草凍。

陳重鏞表示，三界埔原本還有一項重要作物菸草，但公賣局（台灣菸酒公司的前身）停止收購後，菸草產業已在三界埔消失。

嘉義縣長翁章梁今天也參與割稻體驗，翁章梁說，他小時曾務農，割起稻子身手俐落。

他指出，三界埔永續發展協會近幾年積極推動文化梳理與傳承，透過農事體驗，還原早期農家生活，讓小朋友能重溫當時非機械化的農業社會，長輩也能再次重拾兒時記憶。

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他表示，透過地方文化的梳理，讓大家能找到屬於自己的根與歷史脈絡，同時也能讓孩子瞭解過去阿公、阿嬤是怎麼生活的，並為社區注入更多的能量。

陳重鏞說，「草草築藝草飛颺」活動是以農民的智慧、經驗與土地、作物做為學習對象，希望透過對生態環境的觀察體驗，讓民眾學習什麼是「生態的美學」，要把三界埔建構成一個可親近、可觀察、可學習生態的生活文化地景。（編輯：戴光育）1111106

嘉義縣三界埔永續發展協會6日舉辦「草草築藝草飛颺」活動，邀社區老少下田割稻，並體驗如何用打穀機打穀粒。中央社記者蔡智明攝 111年11月6日