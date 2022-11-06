防疫特殊貢獻獎 醫師公會頒給陳其邁

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高雄市醫師公會6日在醫師節大會上，代中華民國醫師公會全國聯合會頒發「防疫特殊貢獻獎」給市長陳其邁（前中），高雄市政府衛生局長黃志中（前排右4）、副局長潘炤穎（黃志中右後）同上台受獎。中央社記者曾以寧攝 111年11月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市醫師公會今天在醫師節大會代頒「防疫特殊貢獻獎」給市長陳其邁，感謝他率防疫團隊創造六都最亮眼防疫成績；陳其邁也現場感謝醫護人員在COVID-19與登革熱防疫上的努力。

陳其邁今天出席高雄市醫師公會醫師節大會，他獲得中華民國醫師公會全國聯合會頒發「防疫特殊貢獻獎」，和高雄市政府衛生局長黃志中、副局長潘炤穎一同上台受獎。

醫師公會理事長朱光興說，「良醫醫人、上醫醫國」不只是醫者的崇高使命，在疫情肆虐之際，更是昭然可見的印證；大會並感謝陳其邁帶領防疫團隊，創造六都中最亮眼防疫成績，以及對高雄醫護人員的照顧。

陳其邁致詞表示，在這兩年台灣面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴峻挑戰，謝謝所有醫護守護民眾健康、陪著所有民眾共度最困難一刻，對高雄這2年在經濟發展、城市轉型、執政進步都帶來重要影響。

陳其邁說，面對疫情挑戰，最重要的就是居家照護系統，高雄將醫療大數據結合地方診所是全台唯一，且運作精準、穩定、有效率，因此健保核刪率為全台最低，抗病毒藥物開藥比例則高達約95%，標準化死亡率與台北是六都最低的2市，讓所有民眾都得到最好照顧。

針對登革熱疫情，陳其邁指出，雖然今年東南亞國家登革熱盛行率比過去嚴重2、3倍，又面臨台灣邊境開放，高雄本土病例仍只有18例，且這波流行「已經結束」，真的非常不簡單，是所有醫師、診所、民眾共同努力，才讓高雄更健康、安全。

陳其邁也不忘拜票，呼籲現場醫師「讓專業的市長一起捍衛全高雄人的健康」；朱光興則喊「支持4號陳市長」，眾人也一起比出「4」手勢合影。

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此外，大會並頒發「行醫45年、40年資深醫師獎」、「高杏獎」、「醫療典範獎」、「防疫特殊貢獻獎」等獎項，給致力行醫多年，或對公共事務及社會各議題不吝發聲、有諸多貢獻者，並感謝醫界防疫尖兵無私付出。

其中高杏獎獲獎者包含今年逝世的醫師沈泰龍。大會指出，「護國醫師」沈泰龍曾多次及時敲響防疫警鐘，包含早期通報確診個案，及發覺「金芭黎台商確診案」等，非常感謝他守護高雄防疫第一線。（編輯：陳仁華）1111106

高雄市長陳其邁（前）6日出席高雄市醫師公會醫師節大會，致詞感謝醫護人員在COVID-19與登革熱防疫上的努力。中央社記者曾以寧攝 111年11月6日