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台南岸內糖廠影視基地夯 聯外道路將拓寬

2022/11/7 12:01（11/7 12:46 更新）
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台南市鹽水區岸內糖廠影視基地近年吸引不少劇組前往拍攝取景，台南市政府爭取前瞻計畫經費補助，將拓寬改善聯外道路。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月7日
台南市鹽水區岸內糖廠影視基地近年吸引不少劇組前往拍攝取景，台南市政府爭取前瞻計畫經費補助，將拓寬改善聯外道路。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月7日
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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市鹽水區岸內糖廠影視基地近年吸引不少劇組前往拍攝取景，台南市工務局配合基地開發，爭取前瞻計畫經費補助，將把目前寬約6公尺的聯外道路拓寬為12公尺，預計年底發包。

除了曾引發轟動的電視劇「斯卡羅」在岸內糖廠影視基地取景拍攝外，女藝人陳亞蘭拿下第57屆金鐘獎最佳男主角獎的作品「嘉慶君遊台灣」，也在此處取景，岸內糖廠影視基地知名度跟著提高。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，配合影視基地開發，帶動周邊觀光業的商機發展，市府爭取中央前瞻計畫經費核定補助新台幣2600萬元，將進行聯外道路拓寬，同時改善岸內國小周邊道路品質。

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台南市工務局指出，岸內糖廠影視基地聯外道路兩側有部份私有地，拓寬道路需價購開闢，市府將與地主達成協議後，辦理工程發包作業。另外，現況道路兩側種有35株菩提樹，經邀請樹木專家現地勘查，評估僅9株樹形完整且健康度較佳適合移植，後續將與護樹團體討論處置方式。

台南市工務局指出，拓寬工程計畫包含聯外道路由6公尺拓寬為12公尺，長度426公尺，及岸內國小周邊道路改善AC刨鋪267公尺，目前工程設計由內政部營建署審議修正中，預計年底完成設計並上網發包，工期約210個日曆天。（編輯：卞金峰）1111107

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