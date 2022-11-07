黃偉哲錄網路實境節目煮麵 坦言靠吃紓壓

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市長黃偉哲今天錄製民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」，以「再來一碗肉燥麵」為主題，坦言平常會靠吃來紓壓，在煮麵、吃麵過程中，以輕鬆方式分享任內政績。

黃偉哲競選總部今天發布新聞稿指出，民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」今天邀請台南市長黃偉哲帶來「再來一碗肉燥麵」，黃偉哲除了教主持人黃彩玲「最正確」吃法是「吃肉燥配麵」，並坦言靠吃來紓壓，即便已經品嚐過好幾次，還是在錄影現場狂喊「通通打包！」

面對黃彩玲詢問最愛的台南美食是什麼？黃偉哲表示，應該問他不吃什麼才對，以前在哈佛求學的留學生涯，為節省高昂生活費，會自己下廚做「家鄉味」，或是參加研討會吃會場提供的披薩解飢。

黃彩玲並以節儉出名的黃偉哲在台南市長4年任內，成功讓市庫減債新台幣230億元，創下負債新低點且居六都之冠，詢問「節省」與「摳門」的差異，黃偉哲表示，節省是能省當省，摳門是會影響到他人，把不應該省的也摳掉了。

黃偉哲在節目中分享，20多年前在台南縣議員任內，他會拿議會便當餵食受餓犬隻，當時流浪狗餵養觀念尚未正確推廣，現在則為解決流浪動物問題並推廣動保教育，積極向中央爭取經費建設動保園區，過程中碰到居民抗議而暫緩計劃，但他認為這是打造寵物友善環境的必經之路。

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黃偉哲表示，在市府的努力下，台南還是成為全台第一座實施TNVR（原地捕捉結紮、疫苗注射後原地放回）的城市，更鼓勵旅社、餐廳向市府申請「寵物友善空間標章」。

黃偉哲在節目中邊煮麵邊分享市長任內成績，還不時發出「噪音」被黃彩玲笑稱「放很開」，黃偉哲則回應，市長應某些場合必須嚴肅，但私底下和市民相處沒有距離，無論當朝或下野，大家應該平起平坐，而這也是將頒發學生畢業市長獎，變成歡樂的「市長陪你拍」活動主因。（編輯：黃世雅）1111107