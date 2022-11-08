營造高齡友善環境 台東提升老年福利及長照

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（中央社記者李先鳳台東縣8日電）台東縣內長照需求人數約為8950人，縣府積極營造高齡友善環境，打造7座多元照顧服務中心；為達成全齡照顧及在地老化，持續推動長者與身障者福利措施、強化長照服務體系。

台東縣衛生局今天在教育處五期辦公大樓會議室召開台東縣老人、身障福利暨長照服務布建說明會，台東縣長饒慶鈴說明，針對身障者權益及長期照顧，縣府整合社政、衛生等單位資源推出多項措施，如愛心計程車、長者體適能課程、升級身心障礙者自立生活服務等。

饒慶鈴指出，台東縣截至今年9月底止，老年人口數共計3萬9443人，比率為18.54%，已達「超高齡社會」標準，如何營造高齡友善環境為縣府團隊施政目標，目前全縣共有91個社區照顧關懷據點、13處聚福食堂、103個文健站，透過健康促進及關懷共餐讓長輩延緩老化。

此外，持續辦理「揪甘心」電影院、敬老好視力、健檢補助、高齡者運動照護及懷舊創新、機構老人獨立倡導關懷及愛心陪伴卡等，積極推動延緩老化及在地老化，今年更首度招募26間高齡友善場域，讓長輩們安全、安心地出外活動。

台東縣身心障礙人數約1萬6453人，比率達7.73%為全台第2高，縣內建置39個身心障礙服務社區式服務據點，以及4家身心障礙者福利機構供服務，其中社區式服務含日間照顧、社區日間作業設施、社區居住、家庭托顧、臨時及短期照顧及照顧者支持等多元服務，每年以2%比率積極拓展服務，並以公私協力模式提高服務涵蓋率。

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為因應障礙類別的多元性，陸續開辦「嚴重情緒行為正向支持整合服務」及「精神障礙者協作模式服務據點」，提供更適切的服務。縣府也積極開設身心障礙者職訓輔導班及考照班，4年來約有117人參與，為身心障礙者培養一技之長。

台東縣衛生局說明，目前長照需求人數約為8950人，營造高齡友善環境，不僅將在縣內陸續打造7座多元照顧服務中心，每年更在各鄉鎮市照顧服務員職前訓練專班，培訓約390至540人，確保長照服務品質。未來仍將持續提供更多元創新的長照服務，讓長輩健康快樂變老。（編輯：郭諭儒）1111108