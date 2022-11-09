黃偉哲：台南財政六都最艱困 錙銖必較守市民荷包

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南9日電）尋求連任的台南市長黃偉哲今天接受電台專訪表示，台南財政是六都中最艱困的，他得錙銖必較地為市民荷包把關，開源節流，持續照顧長輩。

黃偉哲今天接受「台灣人俱樂部」電台代班主持人、民進黨立委王定宇專訪，黃偉哲指出，台南財政客觀環境是六都中最艱困的，財政自給率33%是六都最低的自有財源，其他都要靠中央補助。

黃偉哲表示，他得錙銖必較地為市民荷包把關，台南市明年將繼續加發健保補助及重陽敬老金等相關福利，65歲以上長輩最少可以領到新台幣4000元，最多領到3萬2000元，安心生活，這些都是市府開源節流，省下來照顧長輩的心意。

王定宇則說，城市首長要懂財源，不是隨便喊喊而已，要想怎麼拿、怎麼補，所有預算規劃到執行都需要一段時間，不是宣布就能馬上做，更不像國民黨市長參選人說：「我說了，你才要做。」

王定宇稱許黃偉哲是做事謹慎、很會管理的人，為鄉親福祉著想，把公家事當成自己的事認真對待；他和黃偉哲認識十幾年，可以拍胸脯保證。（編輯：陳仁華）1111109