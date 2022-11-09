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國王號蒸汽火車台南行 Cha Cha園區市集迎客

2022/11/9 17:12（11/9 17:21 更新）
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台南市長黃偉哲（前中）9日化身一日台鐵站長，出席隆田Cha Cha文化資產教育園區「有你有我，還有蒸汽火車的老派約會」系列活動啟動記者會，歡迎民眾12日一同共襄盛舉。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月9日
台南市長黃偉哲（前中）9日化身一日台鐵站長，出席隆田Cha Cha文化資產教育園區「有你有我，還有蒸汽火車的老派約會」系列活動啟動記者會，歡迎民眾12日一同共襄盛舉。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月9日
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）蒸汽火車「國王號」DT668將在12日再度於台南鐵道上奔馳，台南市政府在隆田Cha Cha文化資產教育園區同步舉辦市集活動，讓沒買到票的民眾體驗與蒸汽火車的老派約會。

台南市長黃偉哲今天化身為一日台鐵站長，出席隆田Cha Cha文化資產教育園區「有你有我，還有蒸汽火車的老派約會」啟動記者會，與現場小朋友一起體驗小火車，並邀請民眾在12日當天造訪園區看火車、逛市集。

黃偉哲表示，蒸汽火車「國王號」DT668今年是第二次來台南，上次是2020年，因許多民眾相當期待，火車票很快就賣完了，但沒買到票的人還是可以在火車進站的時候來拍照、跟火車合影，台南也配合舉辦很多創意市集活動。

黃偉哲說，若家中有喜愛火車的小朋友，極力推薦家長們帶著孩子一起到園區出遊，隆田Cha Cha園區就在火車站旁，現場除了可以看到南來北往的火車經過，這次園方也特別準備了小火車，限量提供30組，讓小朋友除了知道隆田四鐵共構的歷史小故事，還能親自駕駛小火車體驗。

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黃偉哲表示，隆田Cha Cha園區當天還將限量販售200個周邊限定商品「鐵製DT668車頭徽章」，民眾可把握機會。

隆田Cha Cha園區新聞稿指出，「有你有我，還有蒸汽火車的老派約會」系列活動包括國王市集、火車版畫DIY、Cha Cha火車爆米香、老派照相館等，當天並將放映由台南市文資處與studio2合製的2部蒸汽火車動畫影片「火車噗噗歷險記」、「蒸汽時代」。（編輯：張雅淨）1111109

黃偉哲
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