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助揪出南崗工業區空污源 南投建置80組感測器

2022/11/9 18:19（11/9 19:06 更新）
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南投南崗工業區空氣品質感測器布建成果記者會9日舉行，南投縣副縣長陳正昇（右5）、國民黨立委許淑華（右6）等人出席，宣布工業區80組監測器布建完成，藉科技執法讓污染源無所遁形。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月9日
南投南崗工業區空氣品質感測器布建成果記者會9日舉行，南投縣副縣長陳正昇（右5）、國民黨立委許淑華（右6）等人出席，宣布工業區80組監測器布建完成，藉科技執法讓污染源無所遁形。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月9日
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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投縣政府斥資600萬元經費在南崗工業區建置80組空氣品質微型感測器，透過科技執法有利監測空氣污染源，提升區域性污染源管制，居民也可上網查即時數據，未來持續擴充建置。

南崗工業區是南投縣重要工業區，由於民眾環保意識增加，南投縣議員張嘉哲、洪浩原去年在議會針對工業區空氣品質提案反映居民心聲，南投縣長林明溱後續指示環保局引進科技執法，規劃建構空氣品質監測系統，並運用物聯網科技強化掌握工業區空氣品質。

南投縣政府環境保護局今天下午在樹德企業半山夢工廠舉辦南崗工業區空氣品質感測器布建成果記者會，南投縣副縣長陳正昇、國民黨立法委員許淑華、縣議員賴燕雪、張嘉哲、洪浩原等人出席，陳正昇宣布，工業區80組監測器布建完成，科技執法讓污染源無所遁形。

陳正昇致詞表示，縣府在工業區、周遭社區、交通主要幹道增設80組空氣品質微型感測器，加強空氣品質監測效能，盼提升區域性污染源管制，違法業者將無所遁形，加上先前布建鳥嘴潭人工湖100組，全縣共180組感測器完成建置，民眾也可上網查詢即時空品數據。

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環保局長李易書說，南崗工業區是全縣進駐廠商最多工業區，由於製程排放空氣污染物、大型車輛進出、員工使用交通工具，排放污染物眾多且緊鄰住宅區，是民眾陳情熱點之一，布建80組空品感測器每分鐘可監測1筆空品數據並可同時監測PM2.5、溫度、溼度。

許淑華表示，居民長期關心工業區空氣品質，去年她參加行政院環保署與南投縣政府環保交流會議，曾針對垃圾打包、空污監測、水污染防治等業務，協助縣政府向環保署爭取經費補助，這次透過環保署協助在工業區布建感測器，可即時掌握空氣品質狀況。（編輯：謝雅竹）1111109

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