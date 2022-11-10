投入4690萬 屏151線瓶頸路段拓寬工程今動土

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）為解決屏東車城151線長期交通瓶頸，投入總經費4690萬元的拓寬工程今天舉行動土，預計明年5月底完工。縣長潘孟安今天出席開工儀式感謝地主配合協議價購，打通交通瓶頸。

屏151線為當地道路交通節點，跨越四重溪及保力溪等重要溪流，由於全線道路寬度不一且路口銜接不佳。為解決長期交通瓶頸，屏東縣政府爭取交通部補助新台幣3986萬5000元，另外的703萬5000元地方配合款由縣府負擔。

拓寬工程總長度約730公尺，將原有路寬4公尺拓寬為9公尺，今天動土典禮由縣長潘孟安、立委周春米、車城鄉長張春桂等民代到場祈求順利、持金鏟動土。未來道路拓寬完工後，除提升道路交通服務品質及安全，方便地方居民、車輛及遊客通行並健全交通路網服務，有效促進地方發展。

老家在車城鄉的潘孟安說，屏151為串通恆春到車城的重要縣道，向北可經溪墘橋通往保力村及保力營區，向南可通往恆春機場進入恆春市區。現況路寬最窄處僅4.4公尺，僅可單向通行會車不易，相當危險，為此，縣府向中央爭取，透過公路總局規劃後，盼打通瓶頸路段後，能快速增加便捷交通，帶動人流物流及車流，將落山風風景區觀光發展更多元。

潘孟安表示，縣府已啟動全線拓寬至計畫路寬12公尺可行性評估，整體規劃改善屏151道路瓶頸及交通動線，總長度約6510公尺，未來將提報生活圈計畫爭取經費辦理全線拓寬。

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其中，南段道路僅一處瓶頸路段，今日先行啟動第一階段拓寬改善工程，完工後除便地方居民進出，紓解台26線部分交通流量外，更有效提升恆春鎮、車城鄉居民行車舒適及安全性，降低交通事故及風險。

縣府工務處表示，「屏151線瓶頸路段拓寬工程」全長約730公尺，計畫由原有4公尺拓寬至9公尺，規劃為雙向車道路型，雙向延續前後段既有道路路型各佈設3.5公尺車道，兩側各配置1公尺寬外路肩及護欄等公共設施帶，完善路燈照明等設施，以提昇道路交通服務品質及安全。（編輯：孫承武）1111110