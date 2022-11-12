高市府聯手跨境電商 輔導在地企業進軍海外市場

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高雄市政府經濟發展局協助在地企業數位轉型，聯手跨境電商龍頭業者教授課程並提供專業諮詢，輔導在地企業上架電商平台、進軍海外市場，2020年起已有60家企業受惠。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）COVID-19疫情帶動電商市場大幅成長，高雄市政府聯手跨境電商龍頭業者，教授課程並提供專業諮詢，輔導在地企業上架電商平台、進軍海外市場，2020年起已有60家企業受惠。

高雄市政府經發局協助在地企業數位轉型，2020年起陸續與PChomeSEA、Amazon等知名跨境電商合作，已輔導超過60家在地企業上架電商平台進軍海外市場，今年10月起再聯手全球跨境電商龍頭Amazon規劃進階課程，邀請成功賣家分享經驗與交流，支持在地企業轉型出海。

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經發局今天發布新聞稿指出，這次課程由Amazon高階主管及電商經營專業講師授課、交流與顧問輔導，手把手協助廠商逐步瞭解跨境電商必備及進階技巧，內容包含基礎營運、產品行銷圖文呈現、金物流方案、廣告促銷操作與平台福利等主題；課後也提供一對一專業諮詢，針對個別廠商痛點提供建議。

經發局長廖泰翔表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大幅改變消費模式，帶動數位化應用及發展進程快速推進，尤其電商市場成長幅度更是驚人，經發局為協助在地企業因應市場變革，積極引進電商相關金流、物流企業合作，輔導廠商透過跨境電商平台與消費者直接互動，打開品牌知名度、拓展銷售管道。（編輯：卞金峰）1111112