另類傳家之寶 金門忠孝社區展示長者回憶繪本

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金門縣政府12日舉辦社區照顧關懷據點動靜態成果展，其中，金沙鎮忠孝新村社區展示的「精彩人生回憶繪本」，由長者親自製作繪本，作為另類「傳家之寶」。中央社記者黃慧敏攝 111年11月12日

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣政府今天舉辦社區照顧關懷據點動靜態成果展，其中，金沙鎮忠孝新村社區展示的「精彩人生回憶繪本」，由長者親自製作繪本，作為另類「傳家之寶」，成為兒孫共同回憶。

忠孝社區志工符宏智表示，「精彩人生回憶繪本」是由台灣老大人活力發展協會和金門縣玩具銀行協會推動，並在金門大學社工、長照系學生協助下，幫助12名長者，用畫畫、照片和簡單的文字，完成他們的人生繪本。忠孝社區也是金門縣率先推出「精彩人生回憶繪本」的社區。

80多歲的王金包展示她的人生繪本，首先是自畫像，接著透過照片介紹她的家庭。在青年回憶中，王金包曾參加婦女隊、踢正步和打靶；感情回憶篇章裡，王金包說，自己是坐轎子進夫家的。在「超級達人篇」，王金包說，炒麵茶是她的拿手絕活，詳細記載了炒麵茶的撇步。

「精彩人生回憶繪本」還有「逐夢圓夢篇」，96歲高齡的符陳英治透過兒子「代筆」說，最想到各國旅遊，並已到過中國大陸和日本旅遊多次。

金門縣社區照顧關懷據點動靜態成果展暨績優據點志工表揚活動在金湖綜合體育館舉行，金門縣長楊鎮浯由社會處長董燊陪同出席，頒獎表揚績優據點和志工。

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楊鎮浯指出，金門縣社區照顧關懷據點已從民國104年10處增加到111年42處，村里涵蓋率達88%，週一至五辦理的老人定期共餐較前年增加7處，目前共有35處，服務人數從752人，增加至每日用餐長輩人數3315人。112年預計新增2處據點，將行政村里涵蓋率提升至90%以上，目前以「一行政村里至少設置一處社區照顧關懷據點」為布建目標，並持續提升據點服務品質。

在巷弄長照站方面，董燊說明，每3個行政村里至少設置一處，106年底僅有1處巷弄長照站，服務60人，到現在共增加19處，服務人數增加至967人，全縣有20處據點辦理巷弄長照站；規劃未來每年輔導至少3個績優型定期共餐據點成為巷弄長照站，服務擴及更多長者，期能與長者幸福共老共好。（編輯：郭諭儒）1111112

金門縣政府12日舉辦社區照顧關懷據點動靜態成果展，金沙鎮忠孝新村社區志工符宏智（左）介紹社區長者自製的「精彩人生回憶繪本」。中央社記者黃慧敏攝 111年11月12日