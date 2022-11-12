牛番茄供應廠商擴充冷鏈加工 中央地方先後關心

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供應國內各大通路牛番茄的雲林縣展鮮農產生技公司新建冷鏈加工廠，13日將辦落成典禮，雲林縣長張麗善（白色口罩者）12日先行前往參觀，肯定展鮮公司與農民契作、穩定農民收入。中央社記者姜宜菁攝 111年11月12日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）供應國內各大通路牛番茄的雲林縣展鮮農產生技公司新建冷鏈加工廠，農委會明天舉辦落成典禮，雲林縣長張麗善今天先參觀新廠房，她表示，勿政治操作，縣府秉持平常心與農友合作。

農委會日前發記者採訪通知，上面寫到明天舉辦展鮮農業生技公司的冷鏈加工廠落成典禮，希望藉由建立冷鏈設備示範場域，共同提升當地發展及冷鏈加工量能，加值國產農產品，同時適時調節產銷，穩定國內農產品價格，保障農民收益。

張麗善今天先行前往參觀廠房，肯定該公司與農民契作，穩定農民收入，縣府也將一起合作，推動國家級冷鏈物流園區。對於農委會明天要辦落成典禮，張麗善接受中央社記者訪問表示，縣政府長期輔導該公司，關心農民。

張麗善強調，近日她忙於選舉事務，行程延宕至今天，請外界勿政治操作，她秉持著平常心與農友合作，達到產銷均衡、農民收入穩定。

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展鮮農產生技公司董事長鍾建展說，由於和連鎖餐廳、蔬食店等是以均價簽約，但冬、夏2季因過剩或冷鏈不足問題導致出現價差，若未做冷鏈，供需可能失衡，價格也無法穩定。

展鮮農產生技公司為此投資新台幣2億多元，農委會補助1700萬元，如今新廠完工，儲藏時間延長，當夏天產量不足時也不必再仰賴進口，冷凍番茄塊還能供應至各連鎖餐廳、團膳學校等。（編輯：謝雅竹）1111112