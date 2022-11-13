嘉縣溪口本溯光點旅服館啟用 利於發展輕旅行

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉縣溪口鄉「本溯光點旅服館」今天啟用，兼具活動中心及旅客服務中心功能，與溪口鄉文化生活館南北互相呼應，讓所有來到溪口的訪客，獲得最完整的漫遊資訊，利於發展輕旅行。

溪口鄉第一座兼具旅遊服務及提供在地居民使用的活動中心「本溯光點旅服館」今日舉行啟用典禮，鄉公所安排社區產業活化成果發表與保生大帝信仰300年特展歡迎與會來賓，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、溪口鄉長孫維聰與鄉親一同揭牌。

翁章梁接受媒體聯訪表示，本厝位在溪口南方，有了這座旅服館，能夠與位在北方的溪口鄉文化生活館互相呼應，讓所有來到溪口的訪客，都能獲得最友善的旅遊服務和完整的漫遊資訊。

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翁章梁強調，溪口鄉十分適合發展輕旅行，希望未來能讓更多旅客來溪口旅行，體驗古早味炕窯、享用美味辦桌菜、客家文化導覽等行程。在地的鄉親不論住在哪個村落，也能多多利用旅服館作為日常活動的場所。

孫維聰致詞表示，原有本厝村活動中心十分老舊，不論供民眾使用，或作為推廣在地觀光的據點皆有安全上的疑慮，獲得交通部觀光局「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」補助新台幣1080萬元，加上鄉公所配合款620萬元，讓順利將活動中心改建成「本溯光點旅服館」。（編輯：黃世雅）1111113