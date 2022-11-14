特教生也能玩 高雄首座共融式無障礙遊樂場啟用

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄第一座「共融式無障礙遊樂場」今天在成功特教學校啟用，秉持平權與「身心障礙孩子也能踏進去遊戲」的精神打造，讓特教生乘輪椅也能自己上遊具不需攙扶，提供快樂新天地。

遊樂場啟用儀式在今天上午舉行，現場除了啟用共融式無障礙遊樂場，學校志工團也捐贈9人座公務車，提供學校學生戶外教學、校外實習及公務使用。

高雄市政府教育局發布新聞稿指出，完工啟用遊樂場遊具包含行動不便者也能使用的滑梯、旋轉盤，訓練孩子感覺統合與平衡感的攀岩塊與平衡木，以及訓練手眼協調的遊戲板、還有音樂遊具3面鐵琴等。

蔡姓學生說，從來沒有看過專門提供特教生遊憩的遊具，其中無障礙遊戲盤，可以自己坐輪椅上遊具，完全不需要別人攙扶，可以和同學共同操控遊玩，很有趣。

陳姓學生則喜歡玩滑溜梯、跳房子，覺得設計上很貼心，不會怕跌倒，真的非常棒。

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高雄市立成功特殊教育學校校長蔡鴻文說，學校去年向國教署爭取的計畫，是高雄市第一所成功爭取到「共融式無障礙遊樂場」的學校，從計畫申請到建置過程並無前例可循，但秉持「平權」的核心價值及「身心障礙孩子也能踏進去遊樂場遊戲」的信念，從規劃設計到實際施工，經過多次討論，才終於完工。

教育局專委劉靜文表示，感謝立委、議員協助爭取共融式無障礙遊樂場，讓學校孩子有共融的體能活動學習環境，得以從教室走出戶外，創造多元學習的美好經驗，也學習在遊戲過程中自我挑戰、快樂成長。（編輯：張芷瑄）1111114