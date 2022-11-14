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屏東首輛無障礙大巴士啟用 身障團體承租有優惠

2022/11/14 15:22（11/14 15:46 更新）
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屏東縣政府推出首輛大型無障礙巴士14日正式啟用，縣長潘孟安（左）將身障朋友送上無障礙巴士，一起開心演唱歌曲，盼透過無障礙巴士啟用，解決縣內身障團體租車困擾。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月14日
屏東縣政府推出首輛大型無障礙巴士14日正式啟用，縣長潘孟安（左）將身障朋友送上無障礙巴士，一起開心演唱歌曲，盼透過無障礙巴士啟用，解決縣內身障團體租車困擾。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月14日
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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東縣政府推出首輛大型無障礙巴士今天正式啟用，縣內身障團體可享優先租用及雲林以南日租車費用最低只要6000元優惠，讓身障朋友可以揪團一起到外縣市出遊。

大型無障礙巴士由屏縣府公益彩券盈餘分配基金預算挹注新台幣1600萬元經費，委請屏東客運公司提供1輛符合身障朋友需求大型無障礙巴士，車上有6個輪椅席、23個一般座位，並將維持10年以上租借服務。

今天的啟用記者會中，縣長潘孟安將身障朋友送上無障礙巴士，一起開心演唱歌曲「快樂的出帆」，期盼透過無障礙巴士啟用，解決縣內身障團體租車困擾。

潘孟安致詞指出，為達到平權目的，縣府經常舉辦能讓身障者走出戶外的活動，如浮潛、登山、搭船等多樣行程，過去復康巴士主要提供就醫服務，後來雖有2輛小型復康巴士遊覽車化，但供不應求，因此今天啟用的大型無障礙巴士，期望能讓身障者都能與親友安心出遊。

屏東縣脊髓損傷者協會理事長黃俞榕表示，過去縣內身障團體總是要向其他縣市租借具有多輪椅席位的無障礙車輛，導致常有租借不到的情形發生，現在屏東已有自己的車輛，以後可以揪團到外縣市出遊了。

屏東客運公司董事長郭子義說明，屏東縣內身障團體可享優先租用及超值優惠，雲林以南地區旅遊每日租車費用最低只要6000元。（編輯：黃世雅）1111114

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