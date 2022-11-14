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黑洞捕手影像 陳明堂：台灣關鍵能力讓世界看見

2022/11/14 16:42（11/14 17:21 更新）
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中研院天文院士陳明堂（圖）出身澎湖白沙大倉，他14日應邀到國立馬公高中，以研究的「黑洞捕手」天文影像為例，期勉學子讀書只是基本而已，要從各方面接觸中培養出能力，「扮演關鍵的少數」一定會成功。中央社 111年11月14日
中研院天文院士陳明堂（圖）出身澎湖白沙大倉，他14日應邀到國立馬公高中，以研究的「黑洞捕手」天文影像為例，期勉學子讀書只是基本而已，要從各方面接觸中培養出能力，「扮演關鍵的少數」一定會成功。中央社 111年11月14日
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（中央社澎湖縣14日電）澎湖子弟的中研院天文院士陳明堂博士，今天以研究的「黑洞捕手」天文影像為例，期勉馬公高中學子，讀書只是基本而已，要從各方面接觸中培養出能力，「扮演關鍵的少數」一定會成功。

來自澎湖白沙大倉的陳明堂，今天應百世多麗酒店總裁藍俊昇邀請，利用返國短短日子抵國立馬公高中，以發現黑洞影像為題，為全校師生上了一堂天文科學課，希望能培育出對天文科學有興趣的人才，教室擠進吸引爆滿師生。

陳明堂表示，研究天文科學就像是小孩成長、學習一樣，方向在那裡，每一個人都要培養關鍵能力。讀書只是基本而已，在這麼大的世界裡，從各方面接觸中尋找出自己的能力，一定會成功的。

陳明堂以「黑洞捕手」影像研究為例，就是台灣的關鍵能力，尤其在世界而言，台灣是個很小的國家，被鄰居霸凌，但這幾年研成果很不錯，就是因為關鍵能力，「如何扮演關鍵的少數」才是重點，如而不是一昧追求明顯目標。

陳明堂說，每個人都想做的事，但競爭性太強，就沒辦法做到關鍵，加上我們是少數，往往會被邊緣或忽略掉，但世界這麼大，要追求最主要的特色與關鍵，永遠都可以找得到。

陳明堂表示，「黑洞捕手」影像是中研院領軍的台灣望遠鏡建築團隊所，25年來以小搏大、克服困難，將宇宙的真相帶到人類眼前，過程中讓全世界都看見台灣的研究實力。（編輯：孫承武）1111114

澎湖子弟的中研院天文院士陳明堂（右）14日應百世多麗酒店總裁藍俊昇（中）邀請，到馬公高中以發現黑洞影像為題，為全校師生上了一堂天文科學課。中央社 111年11月14日
澎湖子弟的中研院天文院士陳明堂（右）14日應百世多麗酒店總裁藍俊昇（中）邀請，到馬公高中以發現黑洞影像為題，為全校師生上了一堂天文科學課。中央社 111年11月14日
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