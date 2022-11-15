優化長短途公車服務效率 台南推出全新厝邊公車

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）南市府推動公車路線重整優化，首創利用「手機信令」資料，找出市區中移動熱點，推出全新品牌「都會公車」及「厝邊公車」，「厝邊公車」新路線901、902將於明起正式上路。

台南市政府這次以全新識別標誌及路線編號，幫助讓民眾一目了然公車路線服務型態，改善過去市區公車路線複雜情況，提升營運效率與服務品質。「厝邊公車」901、902將於明日起正式上路，

依南市府今天新聞稿，901路由台南市立圖書館至九份子國中小，串聯海佃國中、奇美醫院、大橋、東橋社區；902路則由台南市立圖書館至香格里拉飯店，行經大橋國中、復華里、永康榮民醫院、大鵬新城、成大醫院、後火車站。

901路每日往返18班次，902路每日往返16班次，收費比照市區公車一段票，兩條路線均由府城客運公司營運，民眾有機會搭到全新引進的Model T電動公車。至於「都會公車」會與「厝邊公車」路線搭配，自明年起陸續調整上路。

台南市長黃偉哲今天出席記者會表示，台南市幅員遼闊，面積達約2200平方公里，在公車路線規劃上是很大挑戰，需要同時滿足民眾長途、短程搭乘需求。長途公車路線要盡量截彎取直，節省交通時間；短程路線則要滿足社區周邊方便移動需求，因此推出厝邊公車、都會公車兩種系統搭配，再加上偏遠地區的小黃公車服務，讓不同需求民眾都能享有便利的公共運輸服務，讓搭乘公車人口再往上提升，減少交通壅塞、節能減碳。

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依南市府規劃，全新系列「都會公車」貫串市區幹道，針對熱門既有路線，重整為更直捷路線；「厝邊公車」則是深入重劃區等區域型路線，提供通勤、通學等大眾運輸服務。

公車也導入全新識別系統，「都會公車」標誌凸顯行駛在林立高樓中都會感，路線編號自101號開始；「厝邊公車」標誌則以房屋造型代表鄰家親近感，編號自901號開始，方便民眾辨識。（編輯：孫承武）11111115