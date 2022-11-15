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郵輪廣場串接工程啟動 基隆市府：預計113年完工

2022/11/15 16:39（11/15 16:51 更新）
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「基隆東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」開工典禮15日舉行，基隆市長林右昌表示，工程將打造空中跨橋平台，串接海洋廣場至東岸市區，是市港再生標竿計畫最後一哩路。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年11月15日
「基隆東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」開工典禮15日舉行，基隆市長林右昌表示，工程將打造空中跨橋平台，串接海洋廣場至東岸市區，是市港再生標竿計畫最後一哩路。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年11月15日
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（中央社記者沈如峰基隆15日電）「基隆東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」今天開工。市府表示，工程將打造空中跨橋平台，串接海洋廣場至東岸市區，是市港再生標竿計畫最後一哩路，預計113年4月完工。

基隆市政府發布新聞稿表示，「基隆東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，總經費新台幣5.8億元。

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基隆市長林右昌透過新聞稿指出，這項工程感謝中央補助8成5經費，才能讓把被中正路、仁一路、信一路所切割的市區空間，未來可透過人工大平台，串接郵輪廣場、東岸商場、表演藝術中心和港務大樓，這項規劃是「基隆市港再生標竿計畫」最重要工程，也是最後一哩路。

市府表示，「基隆市港再生標竿計畫」自105年開始啟動，將基隆港區周邊交通運輸、人行空間及都市設計再造重塑，提升基隆成為「國家海洋門戶」新願景。「基隆東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」預計113年4月完工，完工後將縫補基隆港區與東岸市區相關景點的串連系統，提供更舒適臨港步行經驗。（編輯：李錫璋）1111115

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