抗暖保台 張麗善簽署氣候、空污治理承諾書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雲林健康空氣行動聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等民團發起「雲林氣候、空污治理承諾書」，邀請3名縣長候選人響應簽署，爭取連任的國民黨籍縣長張麗善15日率先表態支持。（張麗善競總提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）拚連任的雲林縣長張麗善今天簽署由民間團體發起的「雲林氣候、空污治理承諾書」，她說，縣府去年已成立因應氣候變遷專案辦公室，下任政見也提出低碳永續規畫，將持續治理縣內空污問題。

雲林健康空氣行動聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等民間團體發起的「雲林氣候、空污治理承諾書」，邀請雲林縣3名縣長候選人簽署，張麗善今天率先表態支持。

張麗善表示，為了因全球暖化問題，減緩氣候變遷造成極端旱澇對雲林縣民安全與縣內農漁產業的傷害，雲林縣政府去成立了因應氣候變遷專案辦公室，發表首本「自願檢視報告（VLR）」，規畫2030雲林永續發展的主軸，並與大專院校合作簽署雲林永續發展目標（SDGs）合作備忘錄。

張麗善指出，雲林縣政府今年開始執行因應淨零的雲林減碳策略工作計畫，例如農業溫室氣體熱點盤查、加強農業廢棄物循環再利用、輔導更多雲林良品業者取得碳足跡標章、污染整治、農業廢棄物循環再利用、農業碳中和等行動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張麗善說，此次競選連任提出「2030前進雲林」的願景政見，其中一項為低碳永續的長遠規畫，且提出能源節能轉型、農業自然碳匯、綠色典範經濟、綠色新政治理以及防災韌性城鄉等6項對策、38項執行方案。

張麗善強調，雲林縣是六都之外第1個響應SDGs的縣市，縣府也相繼獲永續發展獎特優、TSAA台灣永續行動獎等6獎項肯定，持續進行因應全球暖化與空氣污染威脅策略，為還給雲林潔淨天空努力。（編輯：黃世雅）1111115