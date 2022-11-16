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新北疫苗預約系統第13、14期 11/16起開放預約

2022/11/16 14:30
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市衛生局今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統第13期於16日起至18日預約、14期於23日起至25日預約，可在合約院所施打，提醒民眾儘速預約，提升保護力。

衛生局長陳潤秋今天在COVID-19疫情應變會議中表示，疫情趨緩，9日至15日的確診數2萬2309人，比起前一週整體確診累積數，下降26.62%。另外，陸續關閉專責病房，收治住院佔床49.8%，居家照顧確診個案則由基層診所照顧。

副市長陳純敬表示，依據衛生局報告，新北流感疫苗接種至今有86萬人次，比去年同期增加32萬餘人，有1.6倍。台灣已經出現長者沒有接種流感疫苗感染重症病例，呼籲幼童與長輩希望儘速接種COVID-19疫苗與公費流感疫苗，以降低感染重症、住院、死亡風險。

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衛生局也發布新聞表示，COVID-19本土疫情仍然以Omicron變異株為主流病毒株，接種雙價疫苗能有效預防Omicron變異株感染造成中重症。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，莫德納雙價疫苗（BA.4/5）可供12歲以上施打追加劑。

衛生局說，新北市疫苗系統第13期於16日起至18日預約，接種時間為21日至27日；第14期於23日起至25日開放預約，接種時間為28日至12月4日。接種地點包括新北市合約院所、中和Global Mall等。（編輯：李錫璋）1111116

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