台南小黃公車服務 獲國發會政府服務獎

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南全力推動偏鄉小黃公車，目前有20條路線，新增11條路線日前完成招標，預定明年陸續上路，這項服務也榮獲國家發展委員會第5屆政府服務獎。

台南市長黃偉哲11日宣布台南小黃公車新增11條路線，預定明年陸續上路，屆時全市小黃公車路線將增至31條；11條新路線版圖將擴及六甲區、山上區、善化區、西港區等平原散村，市府將辦理地方說明會，以利市民熟悉使用。

台南市政府今天發布新聞稿指出，目前台南市已有20條小黃公車路線，涵蓋14個行政區，服務超過8萬人次，滿意度94%，新增11條路線日前完成招標。

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此外，台南小黃公車以彈性預約、提供即時資訊、跨域合作等模式，實現偏鄉關懷便利生活，展現在地服務亮點特色，榮獲國家發展委員會第5屆政府服務獎。

台南市政府交通局長王銘德說，小黃公車不但讓偏鄉長者走出家門，增加樂齡社交，且讓偏鄉學生不必倚賴家長接送，求學之路更安全方便省時，計程車業者也能拓展服務觸角，市府則把錢花在刀口上，讓資源經費妥善運用發揮效果。（編輯：張芷瑄）1111118