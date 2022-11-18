嘉義世明慈惠堂花16年建廟入火安座 蔡總統贈匾
2022/11/18 16:13（11/18 16:21 更新）
嘉義世明慈惠堂供奉「無極瑤池西王金母大天尊」，信徒籌資興建「瑤池寶殿」經16年竣工，18日舉行入火安座，內政部長徐國勇（左7）代表總統蔡英文贈匾「母儀天下」，嘉義縣長翁章梁（左4）、嘉義市長黃敏惠（左8）與總統府資政張博雅（左3）等都出席。（嘉義市政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月18日
（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義世明慈惠堂籌資新台幣10多億元在竹崎鄉興建「瑤池寶殿」，歷經16年竣工，今天舉行入火安座，總統蔡英文贈匾「母儀天下」，嘉義縣市長等都出席現場冠蓋雲集。
嘉義世明慈惠堂供奉「無極瑤池西王金母大天尊」，今天舉行入火安座暨建堂42週年慶，內政部長徐國勇代表蔡總統贈匾「母儀天下」，並與嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會議長張明達、嘉義市長黃敏惠、嘉義市議會議長莊豐安、總統府資政張博雅等來賓共同剪綵揭匾，場面莊嚴盛大。
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徐國勇致詞表示，感謝各地信眾捐助公益，感佩世明慈惠堂主委蔡金鍊與信眾費時16年籌資新台幣10多億元建廟，祝福世明慈惠堂香火興盛，也祈願母娘護祐人人平安、消災解厄。
嘉義世明慈惠堂指出，「瑤池寶殿」位在竹崎鄉灣橋村南二高竹崎交流道附近，建築匯集全國知名工藝大師共襄盛舉，外觀採中國北式建築，並融合南式交趾陶，建築面積1200多坪，莊嚴宏偉。2006年動土興建，今天落成。（編輯：戴光育）1111118
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