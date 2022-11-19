屏東國際滑輪溜冰場啟用 打造體育好手發展基地

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東國際滑輪溜冰場今天啟用，屏東縣長潘孟安表示，「這是全台首座、亞洲唯二，符合國際最新標準的滑輪溜冰比賽場地，將台灣滑輪競速溜冰賽推向新的里程碑。」

屏東縣政府推動屏東滑輪溜冰發展，向教育部體育署爭取經費及縣府自籌預算，共斥資約4億5000萬，在屏東縣潮州鎮打造符合最新國際賽事規格的半室內拋物線型200公尺賽道溜冰場，可容納逾1000名觀眾進場觀賽。

競速溜冰近年已成為屏東的運動強項，被譽為「金庫」的潮州溜冰場，是台灣競速溜冰菁英的搖籃，培育不少頂尖選手在國際賽事奪金。先前潮州溜冰場設備簡陋，露天場地致使選手訓練極受天候影響，因此，屏東縣政府興建屏東國際滑輪溜冰場，將潮州鎮打造成台灣滑輪溜冰發展的基地。

潘孟安致詞指出，過去在設備簡陋的場地培育非常多的金牌選手，也是國家金牌搖籃，今天屏東國際滑輪溜冰場的開幕，對台灣滑輪競速溜冰賽是新的里程碑。除運動場館建置外，在溜冰場屋頂裝設太陽能光電，將售電回饋金挹注在場館維護管理費用外，更可減少每年碳排約1185噸。

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甫獲2022世界全項目滑輪溜冰錦標賽女子組1000公尺金牌的競速滑輪好手李孟竹告訴中央社記者，今年到阿根廷參加世界錦標賽就是拋物線彎道，與屏東新的訓練場地類似。距台灣上次舉辦世界盃是2015年在高雄，屏東也擁有了新的國際標準場地，希望有機會舉辦世界盃，享有主場優勢。

屏東縣體育發展中心表示，除打造國際賽事規格的滑輪溜冰場提供專業選手訓練外，更整合周邊發展滑輪溜冰的學校，如光春國中、潮州國小、光春國小、潮南國小及潮昇國小等校，配合屏東縣體育人才培育制度，將滑輪溜冰向下扎根，從基層培育選手並規劃完整銜接的升學管道，讓選手更可無後顧之憂地投入訓練，在賽場上大顯身手並為國爭光。（編輯：卞金峰）1111119