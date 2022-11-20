台南推廣國產羊肉 盼成冬令進補食材首選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市龍崎區農會今天舉辦台南羊肉節行銷活動，推出羊肉料理秀及藥膳羊肉湯推廣試吃，結合龍崎輕旅行路線介紹，盼民眾多選購國產羊肉為冬令進補食材，有空時到山區走走。

「2022台南羊肉節」上午在龍崎區農會竹炭故事館前廣場舉行，現場展示藥膳羊肉爐、藥膳羊肉米血湯、麻油羊肉等料理，還準備250份藥膳羊肉湯讓民眾品嚐。

現場並搭設臨時圍籬，由在地畜牧場提供10隻努比亞羊，並準備苜蓿芽粒，提供民眾餵食體驗，龍崎區公所也搭配舉辦羊羊得意輕旅行，行銷地方畜產特色，吸引不少民眾參加，台南市長黃偉哲也到場協助宣傳。

黃偉哲致詞表示，時序漸進入傳統冬令進補季節，食用優質國產羊肉正是時候，台南是國產羊肉重要產地，生產的肉品相較進口冷凍羊肉口感更好，是冬令進補食材最佳選擇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府農業局提供資料指出，台南轄內養羊業者約210戶，在養量約2萬2000餘頭，其中肉羊業者172戶、飼養1萬3000餘頭，乳羊業者38戶、飼養近9000頭，總在養量為全國第一。

台南市農業局指出，為了確保消費者買到的國產羊系列產品都符合規定、安全無虞，民眾購買羊肉時可認明「FGM國產羊肉標章」，目前台南已有12家羊肉業者取得合格認證標章。（編輯：黃世雅）1111120