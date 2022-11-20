雲彰攜手合作 推動增設國道3號林內交流道

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善今天在雲林縣林內鄉共同簽署合作意向書，將合作增設林內交流道，從彰雲大橋連接至國3，進而通往田中高鐵站，共創雲林、彰化及南投三贏局面。

雲林縣政府今天舉辦「雲彰兩縣簽署國3增設林內交流道意向書」簽署活動，張麗善和王惠美同框，雲林縣林內鄉居民和彰化縣二水鄉長蘇界欽等人見證縣市區域合作，共同籌辦國道3號增設林內交流道的前期作業。

王惠美表示，交通部原計畫建造跨越濁水溪的彰南大橋，經費逾新台幣40億元，交通部長王國材上月間視察時，地方建議可直接在國3再增設兩處匝道連接141線的彰雲大橋，既可解決彰南一帶交通，且又靠近南投竹山，使雲彰投3縣都受惠，經濟又實惠，獲交通部認可。

王惠美認為，「血通人就健康、道路通經濟就發達」，期待兩縣合作加速完成這項重大交通建設。

張麗善說，引道跨縣合作，可促進雲林、彰化兩地經濟發展，也有助於兩縣市共同治理，共創兩地居民的利益，雲林縣一定全力支持。

雲林縣政府工務處長汪令堯表示，預計明年12月可完成可行性評估，交流道如採鑽石型設計，工程費約9.9億元，加上土地徵收等相關措施，總經費應在11億元以內。（編輯：陳仁華）1111120