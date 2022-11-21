台南洋香瓜與小番茄病害嚴重 陳吉仲現勘災損

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南農民反映洋香瓜與小番茄最近病害嚴重，農委會主委陳吉仲今天前往後壁區、鹽水區現勘後指出，若損害面積超過20%，將啟動現金救助，並鼓勵農民加入農業保險。

民進黨籍台南市立委賴惠員接獲農民陳情，指稱洋香瓜與小番茄產地瘋欉病害嚴重，今天邀請陳吉仲與農糧署、台南區農改場、台南市政府農業局等單位代表，前往後壁區、鹽水區勘查災損狀況，盼協助農民擬定對策。

賴惠員表示，極端氣候就像是老天爺對農民的考試卷，農民的答題能力有限，希望農委會大力幫忙，協助農民克服這場考試，減少災害發生風險。

陳吉仲表示，南台灣瓜果作物發生瘋欉病害的地區相當廣泛，包括屏東、高雄美濃、嘉義、雲林等地；在洋香瓜部份，農委會將與台南市農業局合作，盤點損害面積比例，若損害面積達20%，將啟動天然災害現金救助。

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陳吉仲說，洋香瓜是高經濟產值作物，更值得農民思考的課題是如何避免災損再次發生，將由農業改良場釐清損害發生確切因素，並廣辦說明會，向農友宣導防治方法，若有土壤品質不佳問題，農友可向農糧署申請有機質肥料補助，另外，也可向農水署申請儲水、滴灌設備補助，提高田區灌溉效能。

陳吉仲表示，鹽水區種植的小番茄，初步評估災損面積有73公頃，損害比例超過20%，將與台南市農業局討論如何啟動天然災害現金救助，另外，也鼓勵農民未來踴躍加入農業保險，讓務農不再只能看天吃飯，協助穩定農民收入。（編輯：陳仁華）1111121