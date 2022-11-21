更多編輯台推薦新聞：
喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄
運動

喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？
運動

世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南洋香瓜與小番茄病害嚴重 陳吉仲現勘災損

2022/11/21 16:59（11/21 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委賴惠員（前右）接獲台南農民陳情指出，洋香瓜與小番茄產地病害嚴重，21日邀請農委會主委陳吉仲（前中）等前往後壁區、鹽水區勘查。（賴惠員服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月21日
民進黨立委賴惠員（前右）接獲台南農民陳情指出，洋香瓜與小番茄產地病害嚴重，21日邀請農委會主委陳吉仲（前中）等前往後壁區、鹽水區勘查。（賴惠員服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南農民反映洋香瓜與小番茄最近病害嚴重，農委會主委陳吉仲今天前往後壁區、鹽水區現勘後指出，若損害面積超過20%，將啟動現金救助，並鼓勵農民加入農業保險。

民進黨籍台南市立委賴惠員接獲農民陳情，指稱洋香瓜與小番茄產地瘋欉病害嚴重，今天邀請陳吉仲與農糧署、台南區農改場、台南市政府農業局等單位代表，前往後壁區、鹽水區勘查災損狀況，盼協助農民擬定對策。

賴惠員表示，極端氣候就像是老天爺對農民的考試卷，農民的答題能力有限，希望農委會大力幫忙，協助農民克服這場考試，減少災害發生風險。

陳吉仲表示，南台灣瓜果作物發生瘋欉病害的地區相當廣泛，包括屏東、高雄美濃、嘉義、雲林等地；在洋香瓜部份，農委會將與台南市農業局合作，盤點損害面積比例，若損害面積達20%，將啟動天然災害現金救助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳吉仲說，洋香瓜是高經濟產值作物，更值得農民思考的課題是如何避免災損再次發生，將由農業改良場釐清損害發生確切因素，並廣辦說明會，向農友宣導防治方法，若有土壤品質不佳問題，農友可向農糧署申請有機質肥料補助，另外，也可向農水署申請儲水、滴灌設備補助，提高田區灌溉效能。

陳吉仲表示，鹽水區種植的小番茄，初步評估災損面積有73公頃，損害比例超過20%，將與台南市農業局討論如何啟動天然災害現金救助，另外，也鼓勵農民未來踴躍加入農業保險，讓務農不再只能看天吃飯，協助穩定農民收入。（編輯：陳仁華）1111121

#陳吉仲
#賴惠員
#農委會
陳吉仲
建構全國冷鏈系統 台灣農產將可行銷世界 助芒果國際產銷 台南玉井建置冷熱雙引擎
賴惠員
免費快篩擬納入中低戶、7至12歲童 最快11月定案 蔣萬安：不怕在立院被圍剿 要捍衛民眾知的權利
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族