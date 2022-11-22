台中多處空品測站達橘色等級 市府協調中火降載

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市今天空氣品質不良，多處空品測站呈現「橘色提醒」等級，市府表示，已啟動應變機制，協調台中火力發電廠執行降載減排措施，並前往中火儲煤場查核污染防制情形。

台中市環保局發布新聞稿表示，市府持續監測空品變化，雖依環保署昨天預報，今天全台空品屬良好到普通等級，但今天上午中南部空品有轉差跡象。

環保局指出，上午8時起高雄、嘉義、雲林等縣市部分測站已達「橘色提醒」等級，10時起中部空品區包括西屯測站、彰化、彰化員林及南投等測站也達「橘色提醒」等級。

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環保局表示，雖然空品不良情形未達法定強制降載條件（AQI>150），但考量中南部空品已有轉差情形，已建議行政院環保署協調台電公司啟動降載措施因應，並同步前往中火儲煤場查核以掌握污染防制情況。

有關改善空污作為，環保局表示，從19日起不分平假日，每天派員至中火執行查核作業，掌握空污排放情形。此外，包括通知大型固定污染源執行降載減排措施、持續監控污染源排放情形、加強稽查大型固定污染源、移動污染源及逸散污染源，並通知清潔隊及營建工地進行洗街作業等。（編輯：郭諭儒）1111122