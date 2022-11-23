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蔡適應25日選前之夜 號召市民一起牽手點亮基隆

2022/11/23 13:58
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（中央社記者王揚宇基隆23日電）選戰進入倒數階段，基隆市長林右昌與民進黨基隆市長候選人蔡適應等人今天前往慶安宮參拜，並宣布將在選前之夜（25日）的晚間6時18分，舉辦「點亮基隆，手護光榮」活動，讓基隆進步繼續延續下去。

林右昌辦公室中午透過蔡適應競選團隊群組發布新聞稿。林右昌表示，這8年來基隆的進步與翻轉，相信所有的市民都看得見，這個成果是所有市民朋友、市府團隊大家一起努力的結果。然而基隆的進步要延續、不能走回頭路，因此號召所有的市民朋友，一起站出來，挺身而出守護基隆。

此外，林右昌說，也希望大家能支持18歲公民權修憲複決，因此特別選擇忠一路、孝二路、仁五路、愛三路區域，在晚間6時18分一同牽起手，點亮基隆。

林右昌指出，從今天起他將與市府政務官團隊一同請假3天，全力守護基隆，讓基隆的進步延續下去，呼籲大家「1818，挺18，一起來吧」。

蔡適應表示，林右昌和基隆市府團隊這8年的努力，確實讓基隆發生了很大的改變，這其實是中央和地方的合作，自己未來接棒基隆，也會持續的推動基隆的進步。（編輯：翟思嘉）1111123

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