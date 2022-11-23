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高雄小港沿海路貨櫃車專用道動土 112年底前通車

2022/11/23 15:33
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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄小港沿海路每年因許多大型重車行經，交通事故層出不窮，在立委賴瑞隆成功爭取交通部補助22億，將開闢貨櫃車專用道，預定明年底前完工，改善高雄港區周邊安全。

高雄港貨運量全台第一，目前往南朝第二港區開發，高雄洲際貨櫃中心第一期預計於明年5月啟用，第二期預定民國113年5月完工啟用，未來大型貨櫃車輛比例將較現在增加32%，部分路段交通服務水準將降至D、E級，高雄港區交通狀況讓市民擔憂。

民進黨立委賴瑞隆辦公室今天發布新聞稿指出，高雄小港沿海路緊鄰高雄港、臨海工業區，為台灣大型車輛流量最大、最危險市區道路，每年有許多大型重車行經與汽機車混道並行，交通事故層出不窮。經賴瑞隆多次協調爭取，交通部補助新台幣22億元開闢貨櫃車專用道，將交由高雄市政府動工，預定明年底前完工，將有效改善高雄港區周邊交通安全。

賴瑞隆表示，國道7號高雄段計畫延宕超過10年，在中央地方催促下終於於今年10月正式通過環評大會，預計於115年動工、119年完工。為因應國道7號完工前，減輕第七貨櫃中心營運對周邊交通衝擊，賴瑞隆爭取行政院長蘇貞昌及交通部全力支持，補助高市府開闢貨櫃車專用道。

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賴瑞隆表示，貨櫃車專用道規畫經沿海二、三路、中鋼路、大業北路、台機路進入第三、五貨櫃中心管制站內道路，連接新生漁港高架道路，進入國道1號，總長8.4公里，減少與市區民眾汽機車交錯意外發生機會。

賴瑞隆說，小港為高雄空港海港國際門面，過去成功爭取前瞻經費重鋪中山沿海路，成功爭取交通部補助「小港交通防制改善計畫」1194萬元，透過科技執法、路行調整及安全附屬設施，降低車禍肇事率。這次港區貨櫃車專用道路開闢，將可有效分流大型車輛及汽機車，提升市民交通居住安全。（編輯：黃世雅）1111123

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