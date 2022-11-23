區長現身陳其邁競選活動 民政局：為參加鄰里長會議

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）爭取連任的高雄市長陳其邁昨天晚間到左營新下里長服務處進行選務活動，但區長胡俊雄遭控在旁陪同形同輔選。民政局回應，區長僅是受邀參加鄰里長會議，未違反行政中立。

11月26日選戰倒數，陳其邁昨天晚間掃街前往左營區新下里長服務處進行選務活動，但左營區長胡俊雄在陳其邁到場後現身陪同。對此，國民黨高雄市黨部今天召開記者會質疑，身為公務人員的左營區長陪同候選人，形同輔選，恐已違反行政中立。

對此，高雄市政府民政局發布訊息回應，經查胡俊雄昨天晚間8時許是受新下里長黃慶德邀請，前往里長服務處參加鄰里長會議，聽取地方民意，並感謝鄰長協助區政工作，並非是為陳其邁輔選，目前尚無違反行政中立之虞。

國民黨高雄市黨部批評，台灣是民主自由社會，選舉是選賢與能，更應該公平公正公開，市府應是公務機關、更應該行政中立。呼籲陳其邁及民進黨不要再用行政資源行輔選之實，用光明正大方式好好來一場君子之爭。

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國民黨左楠區高雄市議員候選人白喬茵質疑，民進黨把區公所當成小競總，且胡俊雄身為公務人員及辦理選務機關的首長，公然違反行政中立及選罷法參與選舉活動，陪同民進黨候選人參與選舉活動，難道整個高雄市政府都是民進黨的競選總部嗎？

白喬茵指出，雖然活動時間是晚上，但胡俊雄身為公務人員、地方父母官手握大權及行政資源，公然陪同候選人參與選舉活動已形同輔選。（編輯：黃世雅）1111123