嘉義觀音瀑布老照片展 回味往昔風景

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嘉義縣文化觀光局募集150多張民國50至80年代觀音瀑布老照片，舉辦「2022竹崎觀音瀑布懷舊展」，將在文峰遊客中心旁市集展出至11月底。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月24日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義觀音瀑布風景區百餘張老照片正在文峰遊客中心旁市集展出，呈現往昔風景，有人還從照片中看見年少的自己；嘉縣文化觀光局說，老照片展至月底，可把握觀賞機會。

塵封20年嘉義縣觀音瀑布風景區位於竹崎文峰村，今年初開放後，因沿線步道發生落石，再度封閉整修，文化觀光局募集150多張民國50至80年代觀音瀑布老照片，舉辦「2022竹崎觀音瀑布懷舊展」，也改至文峰遊客中心旁市集展出。

文觀局今天告訴中央社記者，老照片的時間軸橫跨60年，影像內容包括小朋友光著腳丫叫賣「草蚱蜢」賺外快、50年代的手工竹梯、80年代的通天坡、沿途的雜貨店、製作浸柿的水甕等等，往昔觀音瀑布風景區內消失的風景一一再現。

文觀局說，還有參觀的民眾從老照片發現自己年輕的身影；老照片將展至下週三（11月30日），想懷舊的民眾要把握最後一星期的展出時間，週六、日來還能體驗免費手作「草蚱蜢」。

文觀局指出，在921地震前，觀音瀑布是嘉義人郊遊踏青的熱門去處，自地震後瀑布的崖壁崩塌，再加上98年莫拉克風災，造成從牛稠溪南岸溪心寮進入的道路中斷，使得這處瀑布秘境塵封多年。

105年開始進行周邊道路及園區內部修繕，嘉邑行善團捐助新台幣3500萬元施作2座橋梁，嘉義縣政府花費6000萬元改善園區入口的人行步道，阿里山國家風景區管理處完成整理步道、平台及景觀遊憩工程，於今年初試營運。

不過，觀音瀑布園區邊坡持續發生落石成為遊客安全隱患，阿里山管理處9月再度封園，進行「觀音瀑布步道沿線邊坡安全改善工程」，預定明年2月1日完工。（編輯：謝雅竹）1111124

嘉義縣文化觀光局文峰遊客中心旁市集現正展出觀音瀑布早年舊照，包括小朋友光著腳丫叫賣「草蚱蜢」賺外快等早已不復見的珍貴影像。（黃金財提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月24日

嘉義竹崎觀音瀑布風景區超過百張老照片正在文峰遊客中心旁市集展出，呈現往昔風景。圖為民國50年代在往觀音瀑布的路上曾有座手工竹梯。（李南輝提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月24日