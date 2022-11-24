林右昌：中央地方投入127億 短短8年讓基隆蛻變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、高華謙基隆24日電）總統蔡英文今天視察基隆塔工程進度。基隆市長林右昌會後受訪說，蔡總統是有史以來最挺基隆的總統，這幾年在基隆市港周邊地區，中央跟地方投入超過新台幣127億元，讓基隆在短短8年時間蛻變。

基隆山海城串聯再造計畫工程（基隆塔）完工在即，蔡總統今天到場視察，林右昌說明工程情況，在地立委、民進黨基隆市長候選人蔡適應也出席活動。

現場媒體詢問，蔡總統今天特地過來，是否幫忙助攻選情。林右昌說，蔡總統是有史以來最挺基隆、最常來基隆的總統，而且蔡總統對基隆的建設相當熟悉。

林右昌表示，基隆塔即將完工，因此他與蔡適應陪蔡總統在基隆塔頂遠眺基隆港，這是國際級城市景觀，蔡總統也非常肯定，給他們很多加油與信心。

林右昌說，蔡總統在2週內來基隆4次，這代表蔡總統對基隆的相挺與支持，也是給蔡適應加持，這幾年基隆市港周邊地區，中央跟地方投入超過127億元的公共建設，基隆才能在短短8年時間內蛻變、改變。

蔡適應指出，透過這樣的視察，可以讓蔡總統知道地方對中央的補助款，很認真地推動與執行，也讓基隆獲得過去所沒有的改變與進步。

蔡適應表示，基隆塔的完成只是一個階段的結束，並不是終止，後續還有許多配套措施要繼續往前走，而這些配套在林右昌跟他的心中，都已擘劃好方向，也藉由這項工程讓市民知道，「我未來會做好接棒的角色」，繼續讓基隆往前進。

媒體提問指出，對於國民黨基隆市長候選人謝國樑今天提到，選舉倒數2天，籲各陣營保護好自己勿出怪招。林右昌說，選舉不需要出什麼怪招，只有爭取市民的認同與支持，像今天早上蔡適應為振興基隆，召開經濟就業發展3支箭的記者會，下午則去看建設。

蔡適應說，他沒有怪招，也希望林右昌8年來立下的典範，他接棒時能繼續維持、努力。

至於25日的選前之夜規劃，蔡適應表示，25日晚間6時18分，將舉辦「點亮基隆，手護光榮」活動。

林右昌說，這應該是全台灣最沒有選舉味道的選前活動，要用溫暖、進步、希望、幸福等方式來守護基隆。蔡適應指出，希望基隆市民一起站出來，支持及肯定基隆的進步。（編輯：蘇志宗）1111124