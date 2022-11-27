花蓮拉索埃湧泉生態保育有成 黃稜淨獲大腳印獎

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮縣光復鄉拉索埃湧泉生態園區被譽為「藍色眼淚」秘境，農場女主人黃稜淨從板橋嫁到花蓮與丈夫投入生態保育、友善農業領域，10年耕耘，日前獲全國第一屆綠保大腳印獎。

花東縱谷國家風景區及光復鄉公所網頁資訊顯示，拉索埃湧泉生態園區位於花蓮糖廠後方，拉索埃是原住民語「水質潔淨甘甜」的意思，園區共有6處湧泉，每一處生態環境維持原始自然，湛藍清澈的泉水，像是被上帝調過的顏色，更孕育出台灣瀕臨絕種的原生水生植物－小花石龍尾。

另外，交織原始生態與阿美族神話故事的拉索埃湧泉，被選為2016年最美的秘境，隨著陽光變化折射出不同藍色的1號湧泉，有著藍色眼淚的美名，宛如台灣版的九寨溝。

39歲黃稜淨娘家在新北市板橋區，她說，從來沒想過自己有一天會務農，嫁到花蓮後，跟著丈夫一起做生態保育，一頭栽進友善農業的自然環境營造，且一做將近10年，過程辛苦但也有成就感。

目前身兼光復鄉大全社區發展協會總幹事黃稜淨指出，大全社區鄰近糖廠及涵蓋部分馬太鞍濕地，擁有豐富的自然環境條件資源及阿美族部落文化。

她表示，許多遊客及團體到過拉索埃湧泉生態農場，但都還不知道這裡是一個綠色保育標章及有機農業產品雙認證的場域。此次由慈心有機農業發展基金會執行長蘇慕容的手中得到獎座，相當開心。

慈心有機農業發展基金會官網資訊顯示，2009年底台南官田發生水雉大量中毒事件，隔年慈心基金會與林務局推動「綠色保育標章」，從官田拓展至全台。

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「綠色保育標章」全國目前已有501名農友響應，逾771公頃的農田生態。今年11月，慈心基金會舉辦「大腳印獎」，選拔出在生產技術與生態營造表現突出可做為典範的綠保農友。

綠色保育大腳印獎分為「生產操作獎」、「生態營造獎」、「年度特別獎」3個獎項。經過5個月的初審、複審及現地決選，花蓮縣光復鄉的拉索埃湧泉生態農場黃稜淨脫穎而出，獲得生態組特優獎。（編輯：戴光育）1111127