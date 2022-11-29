高市凱旋青樹社宅幾近完工 預計112年1月招租

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高市「凱旋青樹」社宅幾近完工，市長陳其邁今天前往視察，預計明年1月開始招租；陳其邁說，高雄社宅地點好、興建品質佳，未來高市社宅目標共興建約1萬5000戶，保障居住權。

陳其邁今天在高雄市政府都發局長吳文彥引導下，逐一參觀已完工的「凱旋青樹」一、二、三房型樣品屋，屋內設備有冷氣機、電熱水器；二、三房型並有廚房流理台及電陶爐等基本配備。

陳其邁表示，高雄社宅均有地點好、興建品質佳的特點，市府將持續與國家住都中心合作，達成興建1萬5000戶的社宅目標，保障市民居住權，落實居住正義。

凱旋青樹社宅位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，位處都市蛋黃區核心。

吳文彥說，凱旋青樹社宅建築量體為地下2層、地上A棟14層及B棟13層2棟，除提供245戶居住單元，並設有托嬰中心及店鋪等社福與商業設施，可提供社宅住戶及周邊社區居民完善生活及購物需求。

在房型規劃上，凱旋青樹社宅有一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，共245戶住宅單元，房型格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，功能規格不輸民間建案。

都發局並應用循環經濟概念，結合各大家具廠商提供的家具佈設，未來提供媒合平台讓入住家庭可以按個別需要洽租或洽購所需家具，輕鬆入住。

都發局指出，凱旋青樹施工進度已達99.99%，預定12月底前取得使用執照，明年1月公告招租、接續受理民眾申請、資格審核、抽籤、選屋及簽約入住等作業，預期明年4月底和公托中心併同啟用。（編輯：陳仁華）1111129