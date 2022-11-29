高市議長之爭 藍營協商競逐人選有初步共識

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高雄市議會藍綠均未過半，國民黨高市黨部29日召集新當選議員開會討論正副議長人選，市黨部主委許福明說，已有初步共識，會盡快推出最可能勝選的組合。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月29日

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高市議會藍綠均未過半，民進黨昨開會討論正副議長人選事宜，盼凝聚力量，競逐議長寶座。國民黨今天也開會協商人選，市黨部主委許福明說，已有初步共識，會盡快推出最可能勝選的組合。

國民黨高市黨部今天下午召集新當選議員開會，討論正副議長人選。許福明會後接受媒體聯訪表示，現任議長曾麗燕、副議長陸淑美有意爭取參選議長，2人將會再各自爭取黨內及友軍支持，找出最有可能勝選的正副議長組合。

許福明說，今天開會最大的共識，就是要盡快確定正副議長人選，以爭取時間向其他黨派或無黨籍議員拉票。國民黨當選29席，過半至少要再4票。黨主席朱立倫12月1日將出席國民黨高雄市感恩茶會，屆時也會和朱立倫說明此事。

高雄市議長之爭，藍綠磨刀霍霍，國民黨高市議員陳美雅今天接受媒體聯訪時說，國民黨也很有機會在議長選舉勝出，而且民眾也希望國民黨能在議會發揮監督力量，如果市長是民進黨籍，議會又由民進黨把持，根本無法發揮制衡力量。

陳美雅說，相信民眾還是希望是由國民黨拿下正副議長席次，未來好好在議會發揮監督力量。但因為國民黨沒有單獨過半，勢必要結合其他無黨籍等議員的力量，有意參選正副議長的人，一定要努力去爭取其他人支持。

曾麗燕今天會前面對記者詢問是否爭取議長連任時欲言又止，最後仍決定不多談，僅回應「不知道、謝謝。」

高雄市共65席市議員席次，這次市議員選舉，國民黨當選29人、民進黨27人，連任成功的無黨籍議員黃捷及台灣基進市議員當選人張博洋則加入民進黨團運作，雙方均需力求其他黨派或無黨籍議員支持，才能在議長之爭過半勝出。（編輯：謝雅竹）1111129