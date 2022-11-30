維護養蚵產業 嘉縣啟用全台首座海域水質監測站

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嘉義東石網寮漁港設置全台首座海域自動水質連續監測站，30日揭牌啟用，可即時監控掌握水質變化，幫助養蚵產業發展，海洋委員會海洋保育署長黃向文（右4）、嘉義縣長翁章梁（中）等出席見證。中央社記者蔡智明攝 111年11月30日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義東石網寮漁港設置全台首座海域自動水質連續監測站，今天揭牌啟用，即時監控掌握水質變化，幫助養蚵產業發展，民眾也能下載APP連接監測站網頁，一同關心水質變化。

中央補助嘉縣設置全台首座海域自動水質連續監測站今天上午揭牌啟用，海洋委員會海洋保育署長黃向文、嘉義縣長翁章梁等人共同見證；監測站位在嘉義縣東石網寮漁港西岸堤防旁，可24小時長期監測，掌握鄰近蚵養殖區海域水質。

黃向文接受媒體聯訪表示，監測項目不只有鹽度、溫度，還涵蓋正磷酸鹽及葉綠素等，是海洋保育重要的里程碑，除幫助蚵農發展產業，藉由資料公開透明化，民眾也能手機下載APP連接監測站網頁，一同來關心海洋環境；她呼籲其他縣市也可投入設置。

翁章梁則指出，嘉義沿海地區不只有養蚵產業，還是中華白海豚棲地，白海豚壽命雖長但繁殖速度慢，棲息地緊鄰陸地，容易受到各種人為活動與海岸開發的衝擊，導致數量持續下降面臨滅絕，海保署及縣府一致認為有必要進行海域水質連續監測，以保護海域生態環境不受人為衝擊。

嘉義縣環保局長張根穆說，不論是白海豚或蚵仔養殖，都需要優質的海洋生態環境，海域水質自動測站的啟用，建立中央與地方對於近海海域水質異常預警的機制，可即時實施污染應變及處理措施。（編輯：郭諭儒）1111130