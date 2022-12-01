更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 地方

蔣萬安5日會柯文哲 總幹事林奕華當交接窗口

2022/12/1 11:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市長當選人蔣萬安今天表示，已安排下週一上午10時至北市府，與市長柯文哲見面，而交接小組窗口則由競選總部總幹事林奕華擔任，處理市政交接事務。

蔣萬安今至文昌宮參拜，接受媒體聯訪時被問及2天沒公開行程是否在面試小內閣人事，以及市政交接進度。

蔣萬安說，九合一開票當天柯文哲來電致意，但沒約見面的正式時間，但現在已經確定下週一上午10時，屆時他將帶領交接小組到台北市政府與柯文哲見面，並請競選總幹事林奕華擔任交接小組窗口，處理未來與台北市政府後續的交接事宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔣萬安強調，人事部分持續規劃，他的用人標準就是專業、品格、用人唯才，柯市府現在府內優秀的局處首長只要符合條件也都會考慮繼續任用，上任後會在第一週內走訪第一線為市民服務的單位，了解其需求；外界矚目的大巨蛋、內湖交通等議題，也會在上任一週內邀集各局處研擬後續。

此外，由於蔣萬安辭立委，北市第3選區（中山區、松山區20里）立委缺額將補選。蔣萬安被問及有無屬意接班人時則表示，黨中央會有相關評估，一定會提出適合人選繼續為中山及北松山服務，今天應該就會確定，「我們一定要守住這一席」。（編輯：張銘坤）1111201

#蔣萬安
#柯文哲
#林奕華
蔣萬安
北市長12人參選 蔣萬安獲最高補助金1726萬元 北市南投立委補選 國民黨徵召決定人選
柯文哲
柯文哲：出國參訪計畫隨緣 交接期事很多 說明監視器預算案 柯文哲批藍綠聯手貪污
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族