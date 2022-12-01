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嘉市長選舉 黃敏惠續出席市政總質詢7日起請假

2022/12/1 15:35（12/1 16:16 更新）
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嘉義市長選舉18日將投票，爭取連任的國民黨籍市長黃敏惠1日受訪指出，市長重行選舉不在預期中，議會早已排定市政總質詢期程，將持續列席至6日，依規定自7日起請假。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年12月1日
嘉義市長選舉18日將投票，爭取連任的國民黨籍市長黃敏惠1日受訪指出，市長重行選舉不在預期中，議會早已排定市政總質詢期程，將持續列席至6日，依規定自7日起請假。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年12月1日
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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義市長黃敏惠今天表示，嘉義市長重行選舉不在預期中，因議會早已排定市政總質詢期程，將持續出席市政總質詢至12月6日，依規定自7日起請假。

嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，爭取連任的市長黃敏惠今天於議會市政總質詢後接受媒體聯訪指出，市長重行選舉不在預期中，議會早已排定市政總質詢期程，基於職責及對議會的尊重，同時也是對人民負責任，將持續出席市政總質詢至12月6日，並依規定自7日起請假。

黃敏惠說，選舉重要，市政工作更加重要，將全力以赴，一切以公務為主；選舉只是一時，選民重視的是候選人平時的表現，而不是選舉時再來表演。

黃敏惠表示，請假期間由嘉義市副市長陳淑慧或秘書長陳永豐代理，各縣市都一樣，這也是台灣民主政治可貴的地方，不會因為選舉而讓市政停止運作。（編輯：陳仁華）1111201

#嘉義市長
#黃敏惠
#市政總質詢
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