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新北頒公廁金質獎 身障清潔員獲讚許

2022/12/1 19:14
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府今天舉辦「111年度公廁金質獎暨特優場所認證」頒獎典禮，表揚捷運先嗇宮站等64個金質獎得獎單位，11個永續公廁獎、20名金質績優清潔人員及13個公廁獲得特優場所。

環保局環境衛生管理科長陳彥伶告訴中央社記者，針對公廁建築達30年以上的公廁，獨立設「永續公廁模範獎」，鼓勵業者細心維護，11座獎全部由台灣中油公司囊括；其中，積穗加油站公廁已經使用48年，持續增加廁所友善措施，完全感受不到歲月的痕跡。

環保局也表揚新店高中地下停車場清潔員鄭淑花等20名金質績優清潔人員；獲獎的台灣中油積穗加油站清潔員林宗鴻，雖患小兒麻痺只能以筆談溝通，但其仔細維護公廁的態度深受主管讚許。

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環保局說，使用者對公廁的要求就只是「乾淨」，13處公廁通過特優場所認證，除全面配合衛生紙丟馬桶政策，清潔維護也達到「不髒、不濕、不臭」的等級。

環保局指出，新北市一直以來都十分重視公廁環境提升與改善，雖然公廁只是市容環境中一個小區塊，但卻是民眾感受度和需求性非常高的使用空間，因此持續以定期巡檢、評鑑分級、健檢輔導服務及金質獎評選等作法，提升新北市公廁品質。（編輯：方沛清）1111201

#公廁金質獎
#新北市
#小兒麻痺清潔員
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