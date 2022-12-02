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謝國樑公布第2名小內閣 林鼎超將任產發處長

2022/12/2 11:16（12/2 11:51 更新）
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基隆市長當選人謝國樑2日公布第2名「小內閣」，邀請前高雄市政府青年局長林鼎超（圖）擔任基隆市政府產業發展處長。（謝國樑提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月2日
基隆市長當選人謝國樑2日公布第2名「小內閣」，邀請前高雄市政府青年局長林鼎超（圖）擔任基隆市政府產業發展處長。（謝國樑提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月2日
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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市長當選人謝國樑今天公布第2名「小內閣」人選，前高雄市政府青年局長林鼎超將任產業發展處長。謝國樑說，相信在林鼎超協助下，能讓更多基隆子弟留在基隆工作安居樂業。

謝國樑透過新聞稿表示，林鼎超現年40歲，是國立政治大學EMBA經營管理碩士、美國舊金山大學財經及市場行銷系，曾任高雄市政府青年局首任局長、青興資本投資股份有限公司投資長、財團法人青年發展基金會副執行長、國民黨文傳會副主委、中國信託香港分行經理，擁有豐富產業經驗，期望林鼎超能憑藉所長，幫助基隆創造就業和改善就業環境。

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林鼎超指出，很開心能加入「小愛爸爸」謝國樑的團隊，他會帶著熱忱、專業和經驗，服務所有基隆鄉親，也希望有更多好朋友可以投資基隆，替基隆創造更多就業機會，讓基隆子弟能留在基隆快樂工作。

謝國樑表示，基隆人到外縣市就業平均每天花上3.5小時，不僅舟車勞頓，也浪費許多體力與時間，期望林鼎超能在基隆創造就業，讓民眾有更多時間陪伴家人。好的產業政策，更可以替基隆注入活水創造收入，投入青年創業、照顧弱勢、發展社福、交通觀光建設等，全方面打造新基隆，成為亞洲最有愛的城市。（編輯：李錫璋）1111202

#謝國樑
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