產後護理之家新生兒得傳染病未通報 高市衛生局開罰

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄1間產後護理之家，1週內連續有7名新生兒就醫。高市衛生局稽查發現有新生兒染腺病毒等傳染病，卻未依法於24小時內通報，對機構製單開罰，最高可處新台幣6萬元。

媒體報導，高雄1家區域醫院附設產後護理之家，11月間陸續有7名新生兒發生上呼吸道感染、發高燒等情況。

高雄市政府衛生局副局長潘炤穎告訴中央社記者，在12月1日收到民眾陳情，即於當日派員前往該機構進行實地查察。經查該機構於11月11日至11月18日間共有7名新生兒有就診紀錄，其中3名非因症就醫，另4名新生兒出現疑似上呼吸道感染症狀。

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潘炤穎說明，4名疑似有上呼吸道感染症狀的新生兒中，有1名檢出腺病毒、1名檢出腺病毒及副流感病毒；且產後護理之家屬於人口密集機構，依規定應通報指定傳染病或症狀監視資料，並於24小時內進行通報。

衛生局表示，因機構已違反傳染病防治法，依法現場開立舉發單，最高可處新台幣6萬元罰款；衛生局也將持續督責該機構落實通報及相關感染管制措施，並要求提報防疫改善及精進作為。（編輯：黃世雅）1111203