嘉義市首座寵物公園動工 打造寵物友善環境

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嘉義市首座專屬毛小孩的寵物公園3日在綠映水漾公園舉行開工典禮，由市長黃敏惠（2排右5）主持，市府利用公園現有空間及設施，打造寵物友善環境。中央社記者黃國芳攝 111年12月3日

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市首座專屬毛小孩的寵物公園今天在綠映水漾公園正式動工，市府利用公園現有空間及設施，以飼主的角度，規劃毛小孩遊玩空間，打造寵物友善環境，邁向動物友善城市。

黃敏惠今天在綠映水漾公園按下機器按鈕後升起「打造動物友善城市、寵物公園正式開工」的氣球緞帶，並祈求工程順利。

黃敏惠致詞表示，嘉義市積極打造動物友善城市，嘉義市「動物保護教育園區」於民國108年9月完工啟用，今年更推出「寵物友善空間」認證標章，由市府攜手店家，共同打造友善「毛親子」的環境及空間，讓來自全國各地的遊客帶著毛小孩，一起到嘉義市休閒、娛樂和旅遊。

黃敏惠指出，嘉義市已獲農委會核備通過的「嘉義市動保自治條例」，即將在今年12月18日正式施行，促進動物福利，維護公共安全，讓嘉義市在動物保護觀念上又向前邁進一步，今天隨著寵物公園正式動工，代表嘉義市完成動物友善城市的最後一哩路即將完成。

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嘉義市建設處表示，109年6月啟用的綠映水漾公園，緊鄰動保園區，全區面積逾2公頃，目前公園已有完善的休憩空間及夜間照明，提供附近居民從事運動、遛狗等休閒活動。

建設處指出，寵物公園工期約需4個月，屆時公園將設有告示牌，說明寵物活動區域及環境使用須知，包含大小犬定義、開放時間及相關注意事項等，同時提出相對應的配套措施，且融入寵物、飼主及一般民眾需求，建置完善的寵物公園。（編輯：黃世雅）1111203